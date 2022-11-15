Даниэль Баренбойм покидает Берлинскую оперу

Даниэль Баренбойм - легенда. Как дирижер, пианист и как примиритель в ближневосточном конфликте. Недавно он отпраздновал 80-летний юбилей, а 6 января внезапно сообщил, что вынужден уйти на пенсию - по состоянию здоровья.

Легендарный аргентино-израильский пианист и дирижер русского происхождения Даниэль Баренбойм покидает пост главного музыкального руководителя Берлинской государственной оперы на Унтер-ден-Линден. 80-летний музыкант объявил об этом в пятницу, 6 января, в Берлине.

"К сожалению, за последний год мое здоровье значительно ухудшилось. Я больше не могу работать с той эффективностью, которую вправе ожидать от главного музыкального руководителя, - говорится в заявлении Баренбойма. - Поэтому я прошу отнестись с пониманием к тому, что 31 января 2023 года я оставлю этот пост". Музыкант обратился к сенатору по культуре Берлина Клаусу Ледереру (Klaus Lederer) с просьбой расторгнуть контракт с этой даты.

15 ноября 2022 года Даниэль Баренбойм планировал отпраздновать свой 80-летний юбилей музыкальным фейерверком, но состояние его здоровья не позволило ему этого сделать. Тогда пресс-служба Берлинской государственной оперы на Унтер-ден-Линден сообщила, что музыкант настолько серьезно болен, что вынужден отменить концерт по случаю своего дня рождения.

Вместе со своим другом детства, индийским дирижером Зубином Метой, Даниэль Баренбойм хотел исполнить увертюру Вагнера, а также фортепианные концерты Бетховена и Шопена - под управлением Меты. Сам Баренбойм хотел сесть за рояль. Однако эти планы пришлось отменить.

Даниэль Баренбойм со своим другом - индийским дирижером Зубином Метой Фото: Rainer Jensen/EPA/picture alliance

Гражданин мира с пятью жизнями

В начале октября Даниэль Баренбойм сообщил через социальные сети, что "тяжелое неврологическое заболевание" вынуждает его временно отказаться от своих планов. "Я всю свою жизнь жил музыкой и буду продолжать делать это, пока мне позволяет здоровье. Когда я оглядываюсь назад и смотрю вперед, я не только доволен, но и глубоко удовлетворен тем, что делал. Но сейчас я должен максимально сосредоточиться на своем физическом благополучии", - написал он.

Этот шаг такому востребованному музыканту, очевидно, дался нелегко. Баренбойм привык путешествовать по Европе и миру с концертами в качестве пианиста и дирижера. Он был удостоен многих призов и наград за свою музыкальную и общественную деятельность.

"Он всегда жил пятью жизнями одновременно: как дирижер, как пианист, как инициатор таких проектов, как оркестр "Западно-восточный диван", в котором играют музыканты Ближнего Востока - евреи и арабы, как семьянин и артист с мировым именем", - говорится в заявлении художественного руководителя Берлинской государственной оперы на Унтер-ден-Линден Матиаса Шульца (Matthias Schulz).

Баренбойм и его оркестры

Даниэль Баренбойм занимает пост главного музыкального руководителя

Государственной оперы Унтер-ден-Линден с 1992 года. В 2000 году Государственная капелла Берлина назначила его пожизненным главным дирижером. Так что в ноябре она отметила не только 80-летний юбилей Баренбойма, но и 30-летие сотрудничества с ним.

Кроме того, в 1999 году Баренбойм основал оркестр "Западно-восточный диван" вместе с американо-палестинским литературоведом Эдвардом Саидом, умершим в 2003 году. Оба хотели внести свой вклад в мирное решение ближневосточного конфликта между израильтянами и палестинцами. Ансамбль объединяет молодых музыкантов из Израиля и других арабских государств. В 2016 году Даниэль Баренбойм основал Академию Баренбойм-Саид, которая предлагает молодым талантам из стран Ближнего Востока как музыкальное, так и гуманитарное образование.

Музыкальное детство Баренбойма

Даниэль Баренбойм родился 15 ноября 1942 года в Аргентине. Его еврейские бабушка и дедушка приехали в страну из Беларуси и Украины. "Они бежали в Аргентину от антисемитских погромов в начале ХХ века", - рассказал музыкант в марте 2022 года на концерте солидарности с украинскими беженцами Государственной капеллы в Берлине. В возрасте пяти лет Баренбойм получил уроки игры на фортепиано у своего отца. В возрасте семи лет он дал свой первый концерт. "Музыка всегда была для меня удовольствием, а не обязанностью", - писал пианист по случаю своего дня рождения в статье о собственном детстве в немецком еженедельнике Die Zeit.

В 1952 году семья переехала в Израиль. Одной из причин такого решения было желание отца познакомить своего сына с европейской музыкальной жизнью. Известные музыканты, такие как пианист Артур Рубинштейн, принявший американское гражданство, или немецкий дирижер Вильгельм Фуртвенглер (Wilhelm Furtwängler), были очарованы талантом юного пианиста. Фуртвенглер стал для Баренбойма образцом для подражания: "Его свобода темпа блистала поразительной простотой. Было ощущение, что он сочиняет ее, пока дирижирует", - подчеркивает Баренбойм в документальном фильме DW "Классика под свастикой", премьера которого состоялась в Берлине осенью прошлого года.

Неповторимый талант

Баренбойма очень рано стали называть исключительным талантом. Будучи подростком, он учился в Риме в академии пианиста и учителя музыки Карло Цекки. В пятнадцать лет уже играл с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Пять лет спустя он дирижировал Лондонским симфоническим оркестром в Нью-Йорке. Для него были открыты двери самых известных сцен мира, будь то Оркестр Парижа, Чикагский симфонический оркестр или миланский оперный театр "Ла Скала" - Даниэля Баренбойма невозможно было остановить.

Даниэль Баренбойм в свои 20 лет дирижировал Лондонским симфоническим оркестром в Нью-Йорке Фото: United Archives/picture alliance

Он был желанным гостем на Зальцбургском фестивале, в Берлинской и Венской филармониях, а также на знаменитых новогодних концертах, которые транслировались телеканалами всего мира. На фестивале в Байройте Баренбойм регулярно дирижировал оперы Вагнера, а в 2020 году интерпретировал, среди прочего, знаменитую новую постановку Гарри Купфера (Harry Kupfer) "Кольцо нибелунгов".

К своему 80-летнему юбилею Баренбойм репетировал "Кольцо нибелунга" Вагнера с Государственной капеллой в Берлине, но смог дирижировать только первые три части. В последней музыканта заменил его коллега Кристиан Тилеманн (Christian Thielemann).

Баренбойм - борец за свои убеждения

Даниэль Баренбойм не только музыкант с сердцем и душой, он также принимает участие в общественной и политической жизни, в письмах, лекциях и выступлениях на концертах. Музыкант восхищался мужеством украинских беженцев или называл коронавирусную эпидемию возможностью для большего социального взаимодействия и сплоченности.

При этом взгляды и позиции Баренбойма иногда вызывают споры. В 2001 году в Израиле в его адрес прозвучала резкая критика после исполнения на бис музыки Рихарда Вагнера во время выступления Государственной капеллы Берлина. Вагнер был известным антисемитом, а также писал антиеврейские брошюры, поэтому его музыка в Израиле не желанна. Скандал разразился и в 2004 году, когда Баренбойм раскритиковал израильскую оккупацию Палестины перед израильским парламентом.

Была и критика в его личный адрес. В 2019 году несколько бывших сотрудников Берлинской государственной оперы пожаловались в онлайн-журнале классической музыки "Van" на тон Баренбойма и авторитарный стиль его руководства. Сам Баренбойм не согласился с критикой и посчитал, что все это делается на фоне предстоящих переговоров по его новому контракту в качестве генерального музыкального директора. Договор с ним все же был продлен до 2027 года.

Юбилей музыканта празднуют его коллеги и поклонники

Хотя известный во всем мире пианист и дирижер Даниэль Баренбойм не отпраздновал свой юбилей на публике, за него это сделали другие. Так, например, берлинская государственная опера Унтер-ден-Линден опубликовала в соцсетях фотографии Баренбойма разных лет, а телеканал Arte поздравил музыканта и дирижера серией концертов и документальных фильмов о нем. 15 ноября, в день его 80-летнего юбилея немецкий бренд звукозаписи Deutsche Grammophon выпустил новую запись всех четырех симфоний Роберта Шумана с Государственной капеллой в Берлине.

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