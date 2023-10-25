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В Дуйсбурге задержан подозреваемый в подготовке теракта

Жан Рофе
25 октября 2023 г.

По данным СМИ, придерживающийся исламистских взглядов мужчина планировал на грузовике протаранить произраильскую демонстрацию.

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Полиция около дома подозреваемого в подготовке к теракту в Дуйсбурге
Задержание подозреваемого в подготовке к теракту в ДуйсбургеФото: WTVnews UG Essen/dpa/picture alliance

Генеральная прокуратура в Дюссельдорфе начала расследование в отношении задержанного накануне 29-летнего подозреваемого в возможной подготовке исламистского теракта. Имеются подозрения в совершении им заговора с целью убийства, заявило ведомство в среду, 25 октября. Как отмечается далее, у прокуратуры есть данные, что подозреваемый находился в контакте с находящимся за границей человеком, нарушая при этом уголовное законодательство.

Накануне вечером немецкие СМИ сообщили, что в городе Дуйсбург на западе Германии полиция задержала мужчину, который, предположительно, планировал устроить теракт. По данным газеты Bild и журнала Der Spiegel, задержанный - 29-летний Тарик З. - хотел направить грузовик в толпу людей на демонстрации в поддержку Израиля.

Подозреваемый задержан

Полиция близлежащего города Эссен сообщила на своем сайте, что днем получила "информацию о возможном сценарии нападения". В квартире "мужчины, который уже был известен полиции" в Дуйсбурге, был проведен обыск, а сам он был взят под стражу.

Наводка поступила от иностранных спецслужб, обративших внимание на переписку мужчины в различных чатах, где тот делился планами "стать мучеником", указывает Bild.

Как говорится в сообщениях СМИ, в 2017 году Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил Тарика З. к пяти годам лишения свободы за членство в террористической организации "Исламское государство". Однако полиция Дуйсбурга вечером заявила, что не может подтвердить личность подозреваемого, находящегося под стражей.

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