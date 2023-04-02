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Протесты в Тель-Авиве против судебной реформы
Протесты в Тель-Авиве против судебной реформы (Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance)Фото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance
ПолитикаИзраиль

В Израиле на протесты вышли более 450 000 человек

Екатерина Венкина
49 мин. назад

Митинги против судебной реформы прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах Израиля. "Будем продолжать оставаться на улицах, пока не гарантируем демократический характер государства Израиль", - указали протестующие.

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Более 450 000 человек вновь вышли на демонстрации в Израиле - несмотря на объявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху о временном прекращении спорной судебной реформы. Митинги прошли в субботу, 1 апреля, в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах, при этом самая многочисленная из акций собрала 170 000 человек, в ней принял участие и лидер оппозиции - Яир Лапид, передает агентство dpa.

Произошли отдельные столкновения с полицией, несколько демонстрантов был арестован. Полиция в Тель-Авиве применила против митингующих водометы.

Некоторые из собравшихся принесли с собой израильские флаги и плакаты с надписями, на одном из транспарантов, в частности, значилось: "Демократия сильнее этого правительства".

Переговоры между правящей коалицией и оппозицией

С 28 марта правящая коалиция и оппозиция проводят переговоры в попытке урегулировать ситуацию вокруг реформы. Вместе с тем оппозиционные политики неоднократно ставили под сомнение серьезность намерений Нетаньяху достичь компромисс.

"Попытка Нетаньяху усыпить (бдительность. - Ред.) протестующих провалилась", - заявили представители митингующих. "Более 445 000 продемократически настроенных демонстрантов вышли на улицы Израиля сегодня вечером, это одна из крупнейших демонстраций в истории Израиля. Мы будем продолжать оставаться на улицах, пока не гарантируем демократический характер Государства Израиль", - подчеркнули они.

Нетаньяху приостановил рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях

Массовые протесты в Израиле продолжались с середины января. С 27 марта в стране была анонсирована "Национальная неделя паралича" - серия демонстраций и забастовок против судебной реформы, к ним начали присоединяться и ведущие больницы. Однако в тот же день, 27 марта, Биньямин Нетаньяху заявил, что "принял решение приостановить второе и третье чтение" законопроекта. Таким образом, он может быть внесен на голосование в парламент не ранее конца апреля.

Судебная реформа должна была расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получило бы полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля одобрил законопроект в первом чтении.

Вашингтон призвал к компромиссу

В Вашингтоне заявили, что "глубоко обеспокоены" происходящим в Израиле. Белый дом призвал израильские власти найти компромисс на фоне массовых протестов.  "Продолжаем настоятельно призывать израильских лидеров как можно скорее достичь компромисса. Считаем, что это лучший путь вперед для Израиля и всех его граждан", - указал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон, добавив, что поддержка США безопасности и демократии Израиля остается неизменной.

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