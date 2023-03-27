СМИ: Нетаньяху приостановит судебную реформу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил руководителям коалиции, что приостановит реформу судебной системы. Об этом в понедельник, 27 марта, передала израильская вещательная корпорация Kan.

Официально Нетаньяху пока не сделал заявления, по данным СМИ, ожидается его обращение к нации. Анонсированное СМИ на утро выступление премьера было перенесено. Cообщается, что оно было отложено из-за скандала внутри коалиции: якобы несколько министров заявили, что уйдут в отставку, если Нетаньяху остановит реформу.

Реформа должна была расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получало бы полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля одобрил законопроект в первом чтении.

"Национальная неделя паралича"

В Израиле с 27 марта была анонсирована "Национальная неделя паралича" - серия демонстраций и забастовок против реформы, которую критики сочли посягательством на демократию. К акциям начали присоединяться ведущие больницы.

Премьер освободил министра обороны Йоава Галанта от должности. Тот 25 марта призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы ради сохранения национальной безопасности. "Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу", - заявил он. По данным газеты The Jerusalem Post, после этого Нетаньяху вызвал Галанта к себе и лично сообщил ему "об утрате доверия".

Массовые протесты в Израиле продолжались с середины января.

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