  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (фото из архива)Фото: Abir Sultan/AP Photo/picture alliance
ПолитикаИзраиль

СМИ: Нетаньяху приостановит судебную реформу

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Премьер Израиля сообщил руководителям коалиции, что приостановит реформу судебной системы, передала израильская вещательная корпорация Kan.

https://p.dw.com/p/4PHQl

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил руководителям коалиции, что приостановит реформу судебной системы. Об этом в понедельник, 27 марта, передала израильская вещательная корпорация Kan.

Официально Нетаньяху пока не сделал заявления, по данным СМИ, ожидается его обращение к нации. Анонсированное СМИ на утро выступление премьера было перенесено. Cообщается, что оно было отложено из-за скандала внутри коалиции: якобы несколько министров заявили, что уйдут в отставку, если Нетаньяху остановит реформу.

Реформа должна была расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получало бы полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля одобрил законопроект в первом чтении.

"Национальная неделя паралича"

В Израиле с 27 марта была анонсирована "Национальная неделя паралича" - серия демонстраций и забастовок против реформы, которую критики сочли посягательством на демократию. К акциям начали присоединяться ведущие больницы. 

Премьер освободил министра обороны Йоава Галанта от должности. Тот 25 марта призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы ради сохранения национальной безопасности. "Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу", - заявил он. По данным газеты The Jerusalem Post, после этого Нетаньяху вызвал Галанта к себе и лично сообщил ему "об утрате доверия".

Массовые протесты в Израиле продолжались с середины января.

Смотрите также:

Как украинские беженцы бегут в Израиль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Министр обороны Израиля Йоав Галант

Премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны

Премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны

Министр обороны Израиля Йоав Галант был уволен после критики судебной реформы, которую продвигает Биньямин Нетаньяху. Вслед за этим в ряде городов Израиля вспыхнули протесты.
Политика12 ч. назад
external

Уклонист из России бежал от мобилизации в Израиль: репортаж DW (20.10.2022)

Уклонист из России бежал от мобилизации в Израиль: репортаж DW (20.10.2022)

После объявления о "частичной мобилизации" в России сотни тысяч человек покинули страну. Как спасаются россияне, не желающие воевать в Украине? Корреспондент DW встретилась с молодым человеком, сбежавшим от мобилизации в Израиль.
Политика20 октября 2022 г.02:52 мин.
external

Где родился Иисус на самом деле? Открытие археолога в Израиле (26.12.2022)

Где родился Иисус на самом деле? Открытие археолога в Израиле (26.12.2022)

Археолог Авирам Ошри уверен, что Вифлеем в 10 км от Иерусалима - вовсе не тот Вифлеем, о котором говорится в святом писании.
История26 декабря 2022 г.02:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Восстановление разрушенного дома в Буче

ФРГ создала платформу для помощи в восстановлении Украины

Политика33 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО ищет генерального секретаря. Кто сменит Столтенберга?

НАТО ищет генерального секретаря. Кто сменит Столтенберга?

Политика26 марта 2023 г.
Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву, 20 марта 2023 года

Пересмотрит ли ЕС отношения с КНР на фоне ее сближения с РФ?

Пересмотрит ли ЕС отношения с КНР на фоне ее сближения с РФ?

Политика26 марта 2023 г.
Украинские военные в районе Бахмут, март 2023 года

Наступление РФ на Бахмут и другие события 395-го дня войны

Наступление РФ на Бахмут и другие события 395-го дня войны

Конфликты25 марта 2023 г.
Ивонка Сурвила

Глава Рады БНР: Беларусь нужна Западу так же, как Украина

Глава Рады БНР: Беларусь нужна Западу так же, как Украина

Политика25 марта 2023 г.
Карикатура Сергея Ёлкина на тему "Импортозамещение"

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Экономика и бизнес25 марта 2023 г.
Справа налево - Петр Авен и Михаил Фридман в Москве, март 2017 года

Снимет ли ЕС санкции с олигархов Фридмана и Авена?

Снимет ли ЕС санкции с олигархов Фридмана и Авена?

Политика25 марта 2023 г.
На главную страницу