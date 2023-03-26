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Министр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав ГалантФото: Gil Cohen-Magen/AFP/Getty Images
ПолитикаИзраиль

Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу

Даниил Сотников
58 мин. назад

По словам главы Минобороны Йоава Галанта, реформа вносит раскол в общество и армию Израиля на фоне растущих внешних и внутренних угроз.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы, вызвавшей массовые протесты по всей стране, для сохранения национальной безопасности. Об этом сообщила в субботу, 25 марта, газета The Times of Israel. Таким образом, Галант фактически выступил против мнения лидера своей партии "Ликуд" - премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу", - сказал Галант.

Одновременно он подчеркнул, что сам принадлежит к правому лагерю и согласен с необходимостью судебной реформы. "Однако значительные национальные изменения достигаются посредством диалога", - сказал Йова Галант. Глава Минобороны предложил остановить процесс принятия реформы хотя бы на несколько недель, чтобы жители Израиля могли отпраздновать Песах и День независимости.

По словам Галанта, он все чаще слышит о недовольстве среди израильских военнослужащих, которые в знак протеста против реформы отказываются выполнять приказы командования. Все это происходит на фоне "больших угроз", сказал министр, упомянув о ядерной программе Ирана и нападениях палестинцев. "Больше, чем когда-либо, мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами безопасности", - подчеркнул Галант.

Массовые протесты не стихают третий месяц подряд

Массовые протесты в Израиле продолжаются с середины января. Люди выступают против судебной реформы, анонсированной новым правительством во главе с Биньямином Нетаньяху. Нововведения должны расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получит полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля уже одобрил законопроект в первом чтении. Ожидается, что принятие закона продолжится на следующей неделе, пишет The Times of Israel.

Организаторы акций протеста накануне анонсировали "Национальную неделю паралича", пообещав проводить с понедельника, 27 марта, различные мероприятия по всей стране.

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