Палестинцы напали на машину с немецкими туристами в Наблусе
Олег Соколенко
11 мин. назад
В городе Наблус на Западном берегу реки Иордан группа палестинцев напала на автомобиль, в котором ехали двое туристов из Германии. Автомобиль был взят в каршеринге, на нем был израильский флаг и логотип Тель-Авива.
https://p.dw.com/p/4OtSc
Реклама
В городе Наблус на Западном берегу реки Иордан группа палестинцев напала на автомобиль, в котором ехали двое туристов из Германии. Нападавшие забросали автомобиль камнями и пытались открыть его двери, пишет газета The Times of Israel.
Автомобиль был взят в каршеринге, у него были израильские номера. Также на кузов был наклеен флаг Израиля и туристический логотип муниципалитета Тель-Авив-Яффа, с которым сотрудничает каршеринговая компания Shlomo Sixt. Арабские СМИ опубликовали видеозапись нападения.
В итоге паре немецких туристов пришлось покинуть автомобиль и спасаться бегством, причем толпа пыталась их преследовать. По сообщениям СМИ, им помог спастись местный житель. Туристы получили легкие травмы, израильские солдаты оказали им медицинскую помощь, после чего передали пострадавших на попечение полиции.
Посол ФРГ в Израиле Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) осудил нападение на своих соотечественников: "Толпа, нападающая на туристов за то, что ей не нравятся их номерные знаки, отвратительна и труслива". При этом дипломат "от всего сердца" поблагодарил помогшего туристам палестинско-израильского гражданина.