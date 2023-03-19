Палестинцы напали на машину с немецкими туристами в Наблусе

В городе Наблус на Западном берегу реки Иордан группа палестинцев напала на автомобиль, в котором ехали двое туристов из Германии. Автомобиль был взят в каршеринге, на нем был израильский флаг и логотип Тель-Авива.

В городе Наблус на Западном берегу реки Иордан группа палестинцев напала на автомобиль, в котором ехали двое туристов из Германии. Нападавшие забросали автомобиль камнями и пытались открыть его двери, пишет газета The Times of Israel.

Автомобиль был взят в каршеринге, у него были израильские номера. Также на кузов был наклеен флаг Израиля и туристический логотип муниципалитета Тель-Авив-Яффа, с которым сотрудничает каршеринговая компания Shlomo Sixt. Арабские СМИ опубликовали видеозапись нападения.

В итоге паре немецких туристов пришлось покинуть автомобиль и спасаться бегством, причем толпа пыталась их преследовать. По сообщениям СМИ, им помог спастись местный житель. Туристы получили легкие травмы, израильские солдаты оказали им медицинскую помощь, после чего передали пострадавших на попечение полиции.

Посол ФРГ в Израиле Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) осудил нападение на своих соотечественников: "Толпа, нападающая на туристов за то, что ей не нравятся их номерные знаки, отвратительна и труслива". При этом дипломат "от всего сердца" поблагодарил помогшего туристам палестинско-израильского гражданина.

Обостение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт обострился в январе после двух нападений палестинцев на мирных граждан в Израиле и предшествовавшего этому рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан, в результате которого, по заявлениям палестинской стороны, также погибли невинные люди. Правительство Израиля после атак решило упростить процедуру получения гражданами разрешения на ношение оружия.

2 и 13 февраля, после обстрелов из сектора Газа, израильские ВВС нанесли ответные авиаудары, как утверждалось, по центрам производства вооружений. А в конце февраля на Западном берегу реки Иордан вновь вспыхнули беспорядки. После убийства двух мирных израильтян израильские поселенцы начали громить дома и автомобили палестинцев, что обернулось новыми жертвами с обеих сторон. После этого стороны договорились о деэскалации ситуации.

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