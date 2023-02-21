  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Протесты в Иерусалиме против судебной реформы в Израиле
Протесты против судебной реформы в Израиле (фото из архива)Фото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance
ПолитикаИзраиль

В Израиле одобрен законопроект о спорной судебной реформе

Павел Мыльников
17 мин. назад

Предложенная главой Минюста Левиным реформа судебной системы расширяет полномочия кабмина по отбору судей. Инициатива вызвала массовые протесты в Израиле.

https://p.dw.com/p/4Nm1C

Парламент Израиля (Кнессет) в понедельник, 20 февраля, одобрил в первом чтении законопроект о спорной судебной реформе, вызвавшей массовые протесты. В поддержку документа высказались 63 депутата из 120, еще 47 выступили против. Заседание продолжалось несколько часов.

Реформа судебной системы, предложенная министром юстиции Яривом Левиным, стала одной из самых резонансных инициатив нового правительства. Предлагаемые нововведения расширяют полномочия кабмина по отбору судей и ограничивают полномочия Верховного суда по отмене законов.

Многие экономисты, а также ведущие представители хай-тек-отрасли и банковской сферы предупредили об угрозе оттока инвестиций и капитала из страны. Однако председатель парламентского комитета по финансам Моше Гафни отверг подобные предупреждения, указав на отсутствие связи между судебной реформой и возможным ударом по израильской экономике.

Новые протесты собрали десятки тысяч участников

В свете решения Кнессета в ряде городов прошли новые протесты. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек. Протестующие заблокировали движение транспорта на нескольких улицах. По данным полиции, 8 человек были задержаны за ненадлежащее поведение. Подобные акции проходят с начала января.

Новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге в конце 2022 года. Эксперты называют нынешний кабинет министров самым правым в истории страны. Критики Нетаньяху, обвиняемого в коррупции, говорят, что глава кабмина добивается законодательных изменений, которые приведут к дипломатической изоляции Израиля.

Смотрите также:

Интервью DW о ситуации в Израиле, Нетаньяху и коронавирусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

В Израиле приведено к присяге cамое правое правительство в истории страны

В Израиле приведено к присяге cамое правое правительство в истории страны

Израильский кабинет вновь возглавил Биньямин Нетаньяху. В стране пришло к власти самое правое правительство за всю историю страны.
Политика29 декабря 2022 г.
Празднования в Тель-Авиве по случаю утверждения нового правительства, 13 июня 2021 года

Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху

Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху

Новый премьер-министр, новое правительство: эпоха Биньямина Нетаньяху в Израиле закончилась. Кабмин теперь возглавил ультраправый политик Нафтали Беннет. Чего от него можно ожидать?
Политика17 июня 2021 г.
external

Эскалация конфликта в Израиле: в чем причина (11.05.2021)

Эскалация конфликта в Израиле: в чем причина (11.05.2021)

Ситуация в Израиле обостряется в том числе и из-за правительственного кризиса, уверены эксперты. Как должен поступать Запад?
Политика11 мая 2021 г.03:11 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание министерства иностранных дел Германии в Берлине

МИД Германии не рекомендует совершать поездки в Россию

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Байден в Киеве: что это для Украины и как воспримут в РФ?

Байден в Киеве: что это для Украины и как воспримут в РФ?

Политика11 ч. назад60:36 мин.
Карикатура: Шерлок Холмс и доктор Ватсон идут по Лондону мимо кинотеатра, афиша которого рекламирует фильм "Навальный" как фильм-победитель британской кинопремии BAFTA. Ватсон спрашивает: "А что это за шум доносится оттуда?" "Это аплодисменты, Ватсон", - отвечает Холмс.

Британская премия "Навальному", или Элементарно, Ватсон!

Британская премия "Навальному", или Элементарно, Ватсон!

Политика14 ч. назад
Ekaterina Schulman, russische Politikwissenschaftlerin

Шульман: Крым для Путина как игла Кощея или кольцо Саурона

Шульман: Крым для Путина как игла Кощея или кольцо Саурона

Политика17 ч. назад
Клаудиа Рот и Алексей Полуян

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

Культура10 ч. назад
Демонстрация протеста грузинской оппозиции (фото из архива)

В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем причина?

В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем причина?

Политика12 ч. назад
Путин - герой карнавала

"Повсюду - нацисты!" - сатира на карнавале в Германии

"Повсюду - нацисты!" - сатира на карнавале в Германии

Культура16 ч. назад
На главную страницу