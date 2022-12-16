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Фото: Jack Guez/AFP/Getty Images
ОбществоИзраиль

Как Израиль и арабские страны борются с предрассудками

Дженнифер Олейс | Сергей Гуща
1 ч. назад

Американская инициатива помогает молодым арабам и израильтянам преодолеть предубеждения путем прямых контактов и образовательных проектов. Палестинская проблема - одно из препятствий на пути к сближению.

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Так называемые "Соглашения Авраама" за два года их действия привели к многочисленным случаям сотрудничества на политическом, дипломатическом и экономическом уровнях между Израилем, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом - с другой. Договоры о нормализации отношений с Израилем эти четыре страны подписали в 2020 году при посредничестве США.

Однако для развития нормальных отношений между людьми, проживающими в этих странах, предстоит еще многое сделать. "Соглашения еще не укрепились в сознании  арабского населения", - утверждают сотрудники американского аналитического центра "Ближневосточный институт" (MEI) Джеральд Фейерштейн и Джоэл Гузански в совместной статье "Что достигнуто за два года "Авраамских соглашений".

"Инициатива N7"

Чтобы ослабить предубеждения и облегчить диалог между подрастающим поколением, вашингтонский аналитический центр Atlantic Council и Фонд Джеффри Талпинса в Нью-Йорке пригласили на конференцию политиков и представителей гражданского общества из Израиля и арабских государств, подписавших с ним договоры. Они назвали это "Инициативой N7", где "N" означает нормализацию, а семь - число стран-участниц встречи: Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан, Марокко и Израиль. Встреча прошла в начале декабря в Рабате - столице Марокко.

Подписание соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ в мае 2022 года
Подписание соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, май 2022 годаФото: WAM/AFP

"Для нормализации крайне важно, чтобы молодые поколения собирались вместе и учились друг у друга, поэтому мы уделяем особое внимание образованию и сосуществованию", - заявил DW глава Фонда Джеффри Талпинса Орен Эйснер. Участники встречи вырабатывали практические идеи, такие как платформы для студенческих и молодежных обменов, а также проекты по повышению религиозной терпимости.

Подписав в 2020 году "Соглашения Авраама", ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан признали государственный суверенитет Израиля и установили с ним полноценные дипломатические отношения. В арабском мире эти страны подверглись критике за "продажу" палестинского народа. В то же время тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с удовлетворением отметил, что палестинский вопрос был отделен от процесса установления отношений с арабскими странами.

"Палестинский вопрос - болезненная тема для общественности в арабских странах"

По словам Чинции Бьянко, эксперта по странам Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям (ECFR), палестинский вопрос продолжает формировать центральную часть панарабских настроений.

"Я не думаю, что сделка между ОАЭ и Израилем проложит путь к установлению официальных отношений между Израилем и Саудовской Аравией, Оманом, Катаром или Кувейтом", - сообщила Бьянко DW. И добавила, что "во всех этих странах, несмотря на некоторые охлаждение части арабской молодежи к палестинцам, особенно в Саудовской Аравии, сопротивление нормализации отношений с Израилем среди населения все еще довольно велико".

Хью Ловатт, другой эксперт ECFR, тоже считает, что отношение Израиля к палестинцам остается одним из самых сложных вопросов для общественности в арабских странах. "Бессрочная оккупация (Израилем части палестинских территорий. - Ред.) продолжит ограничивать весь потенциал "Соглашений Авраама" и связанных с ними образовательных проектов", - указал Ловатт в беседе с DW.

"Прямые контакты помогут развеять предрассудки"

"Что касается Израиля, то я возвращаюсь с запасом идей для долгосрочных многосторонних школьных проектов, для неформального образования, для спортивных организаций и музыкантов", - поделилась с DW по итогам встречи Далит Атракчи, глава отдела международных отношений министерства образования Израиля.

Одна из этих идей заключается в согласовании учебных программ арабских стран и Израиля и организации онлайн-дискуссий между учащимися одного возраста. "Это следующее поколение граждан, которые смогут добиться реального сотрудничества", - надеется Атракчи. И признается: "Было бы очень наивным полагать, что нам не нужно сначала преодолеть препятствия, прежде всего предрассудки".

Реклама туров в Израиль в марокканской Касабланке
Реклама туров в Израиль в марокканской КасабланкеФото: Abdelmajid Rizkou/AFP/Getty Images

И здесь, по мнению Далит Атракчи, важен личный обмен между студентами: "Только прямые контакты могут действительно развеять предрассудки" . Для этого не может быть "лучшего способа, чем встретиться с коллегами в бесконфликтной обстановке и с минимальным количеством посредников".

Эту точку зрения разделяет и Ахмед аль-Мансури, бывший член Федерального национального совета ОАЭ. "Мы считаем, что мир не наступит, если будут идти боевые действия между разными странами региона, особенно между арабами и евреями", - пояснил он DW.  По выражению аль-Мансури, "проблемы на Ближнем Востоке необходимо решать разными цивилизованными дипломатическими способами, поскольку все методы последних семи десятилетий оказались совершенно бесполезными".

Особая ситуация в Марокко

Однако в Марокко, где проходила конференция, ситуация несколько иная. В стране на протяжении тысячелетий жили евреи, и до сих пор здесь проживают около 3000 марокканцев еврейского происхождения. Кроме того, еврейские кварталы в городах реставрируются, а король Марокко Мохаммед VI лично участвовал в 2020 году в открытии еврейского музея Bayt Dakira ("Дом памяти") в Эс-Сувейре.

В Израиле есть много евреев с марокканскими корнями, и каждый год более 200 тысяч израильских туристов проводят отпуск в Марокко. Поэтому неудивительно, что опрос, проведенный в 2021 году независимой ближневосточной исследовательской сетью Arab Barometer, которая финансируется международными университетами, показал: 41% марокканцев поддерживают нормализацию отношений между Израилем и Марокко.

Советник короля Марокко Андре Азелай в еврейском музее
Советник короля Марокко Андре Азулай в еврейском музее "Дом памяти"Фото: Fadel Senna/AFP

Глава марокканского офиса немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра Штеффен Крюгер (Steffen Krüger) подтверждает более позитивное отношение к Израилю в Марокко. "Разрыв между марокканскими политиками и людьми на улицах не так велик, как в других странах", - сказал он DW после конференции в Рабате. При этом Крюгера удивило, что Марокко отправило на саммит лишь одного, пусть и влиятельного, представителя - Андре Азулая, советника короля и главного сторонника неполитического сближения между евреями и мусульманами.

Министр образования Марокко Рашид Бенмохтар Бенабдалла не присутствовал на саммите. Однако министерство образования Марокко по инициативе Азулая уже начало включать еврейское наследие в школьные учебники. Это могло бы проложить путь к скорейшей реализации идей конференции о сотрудничестве с марокканскими евреями в Израиле. Между тем еще предстоит увидеть, каким образом другие страны-участницы мероприятия будут реализовывать обсуждавшиеся в Рабате идеи для достижения более глубокого понимания между арабской и еврейской молодежью.

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