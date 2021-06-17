 Ноев ковчег для детей появился в Еврейском музее Берлина | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Ноев ковчег для детей появился в Еврейском музее Берлина

Что увидят и смогут делать посетители новой детской экспозиции Еврейского музея в Берлине.

Юным посетителям музея в игровой форме предлагается ознакомиться с миром Ноева ковчега

Юным посетителям музея в игровой форме предлагается ознакомиться с миром Ноева ковчега

Огромная деревянная конструкция высотой в семь и диаметром в 28 метров находится в центре новой постоянной детской экспозицииAnoha в Еврейском музее Берлина. Она открывается 27 июня с задержкой на год, вызванной пандемией коронавируса, в помещении бывшего оптового рынка цветов напротив основного музейного здания в берлинском районе Кройцберг.

Деревянная конструкция символизирует Ноев ковчег, о котором рассказывается в первой книге Торы. Легенда о Всемирном потопе, частью которой является история о Ноевом ковчеге, присутствует также и в христианском вероучении, и в ряде других культур. Экспозиция предназначена для детей в возрасте от трех до 12 лет, которым в игровой форме предлагается ознакомиться с миром Ноева ковчега. Берлинский музей стал первым еврейским музеем в мире, часть экспозиции которого предназначена исключительно для детей и подростков. 

Директор Еврейского музея в Берлине Хетти Берг рядом с единорогом

Директор Еврейского музея в Берлине Хетти Берг рядом с единорогом, созданным при участии берлинских школьников

Здание постоянной детской экспозиции Еврейского музея в Берлине

Здание постоянной детской экспозиции Еврейского музея в Берлине

150 реальных и мифических животных 

Создатели экспозиции попытались по-новому интерпретировать историю об угрозе наступления конца света и связать ее с современными процессами - изменением климата, ростом уровня мирового океана и вымиранием множества видов животных. Конкретно это выглядит так: дети попадают в здание через узкий коридор, в котором с помощью звуковых и световых эффектов создается ощущение наступающей бури, и оказываются перед ковчегом. В нем они могут вместе играть: готовить еду, заботиться о животных, кормить их разноцветными войлочными мячиками, убирать за ними.  

Площадь экспозиции составляет 2700 квадратных метров. На ней, как в ковчеге, так и за его пределами размещены 150 различных - как реальных, так и мифических - животных, выполненных из вторичных материалов совместно со скульпторами в мастерских берлинской фирмы Kubix. Трогать руками экспонаты не только разрешено, но и приветствуется. Музей предусмотрел достаточно финансовых средств для ремонта или воссоздания всего, что может быть повреждено детьми во время игр.

Уже на входе в ковчег детей встречает лохматый орангутанг, сидящий на качели. Рядом с ним на стропе висит сделанный в реальную величину белый медведь с шерстью из ковриков для ванной. С помощью лебедки дети могут поднять его и поместить в ковчег. Маленьких животных дети могут сами доставить в ковчег через отверстие в корпусе с помощью горки, сделанной в форме жирафа.

Кто участвовал в подготовке экспозиции

Богато украшенный единорог (мифическое существо, очень популярное особенно у девочек начальных классов) с дискотечным шаром в животе, кольчугой из ложек и разноцветной гривой из плетеных веревок является свидетельством того, что в создании животных наряду со скульпторами участвовали дети. Подготовку экспозиции сопровождал совет, составленный из учеников шести начальных школ Берлина. Название экспозиции Anoha также придумано детьми.

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры Моника Грюттерс во время осмотра детской экспозиции берлинского Еврейского музея

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры Моника Грюттерс

Посетители отправляют в плавание лодки, которые сами сделали в мастерской музея

Посетители отправляют в плавание лодки, которые сами сделали в мастерской музея

Кроме того, имеется океан из мячиков, огромный ленивец для отдыха, сцена для театральных постановок и мастерская, в которой дети, например, могут смастерить лодки из использованных компакт-дисков с парусом из пластиковых упаковок от чипсов и отправить их в плавание по искусственному ручью длиной в 14 метров.

Федеральные власти поддержали создание экспозиции, выделив для этого 9 миллионов евро. Выступая на пресс-конференции, посвященной открытию детской экспозиции Еврейского музея, уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры Моника Грюттерс (Monika Grütters) назвала ее "школой толерантности". По мнению политика, пестрые фантастические, вымершие, ныне существующие и находящиеся под угрозой исчезновения животные, созданные для экспозиции, отражают многообразие самого Берлина.

В свою очередь директор Еврейского музея Хетти Берг (Hetty Berg) выразила надежду, что Anoha привлечет больше берлинцев, которые до сих составляли всего 10 процентов от числа всех посетителей. Три четверти посетителей - иностранцы, еще 15 процентов - гости города, приехавшие из других регионов Германии.

Смотрите также:

  • Детская площадка в Ганновере

    Где играют дети в Германии?

    Много или мало?

    Детских площадок в Германии - относительно немного: они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах нет традиции оборудовать площадки на каждом шагу. Но если уж площадка есть, ее практически невозможно "отбить" у города под гаражи, магазины или офисные здания. Обычно городские площадки расположены в живописных уголках и среди зелени.

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Где играют дети в Германии?

    Не по трафарету

    На большой немецкий город приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальный характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы чаще всего выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.

  • Качели

    Где играют дети в Германии?

    Доверяй, но проверяй

    Все общественные площадки для детских игр в Германии контролируются согласно единому европейскому стандарту DIN EN 1176. Эксперты технических служб ежегодно проверяют около 1500 объектов. При этом немецкие специалисты все равно советуют сесть на качели сначала родителям, а потом качать в них детей.

  • Троянский конь в Анкерсхагене

    Где играют дети в Германии?

    Изобретательность

    Игровые элементы могут быть очень разными. Вот такого "Троянского коня" установили в Анкерсхагене перед музеем имени Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Этот археолог-самоучка открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама".

  • Надпись Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей

    Где играют дети в Германии?

    Детям до 14-ти лет

    А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок действуют возрастные ограничения. Как правило, разрешается играть на площадках только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход воспрещен!

  • Качели

    Где играют дети в Германии?

    Правила игры

    Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.

  • Горка

    Где играют дети в Германии?

    Лучший инспектор - родитель

    Самые большие проблемы на детских площадках - это износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также ошибки конструкции. Даже при наличии надлежащих проверок родителям всегда следует тщательно проверять горки и другие элементы, прежде чем отпускать детей играть.

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Где играют дети в Германии?

    Испытание для родителей

    Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. Пока ребенок будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз!

    Автор: Марина Борисова


Контекст

2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии

От указа императора Константина - до наших дней. В Германии отмечают 1700-летие еврейской жизни.  

Почему детей не страшно пугать злодеями и ведьмами

Именно злые герои провоцируют хороших совершать добро, подчеркивают на мюнхенской выставке про злодеев в детской и юношеской литературе.  

Чего не хватает немецким школам?

Представьте себе, в Германии своя библиотека есть далеко не в каждой школе. А если и есть, то иногда это просто ящик или шкаф, который комплектует сам учитель.  

Бедные дети в Германии: праздника не будет

Германию захлестнула третья волна коронавируса. Страна пребывает в локдауне. Фактически это целый год без больших праздников, для детей - без празднования дней рождения с друзьями.  

Немцы не хотят, чтобы их дети были блогерами

Немцы больше всего хотят, чтобы их дети стали врачами, архитекторами и учеными. А как они относятся, например, к тому, что их сын станет шахтером, а дочь - звездой социальных сетей?  

Быть отцом в Германии: что это значит?

Женщинам пробиваться по карьерной лестнице мешает стеклянный потолок, а мужчинам быть отцами без вреда для карьеры - мужские законы бизнеса.  

Детская солидарность, или Чем полезны старые игрушки

Что делать с ненужными игрушками? В Гамбурге придумали, как дать им новый шанс, порадовать детей и заодно помочь другим.  

Также по теме

Deutschland BdT | Toraschreiber Reuven Yaakobov

Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору (фото) 17.06.2021

Раввин Реувен Якубов работает над свитком Торы, который подарят общине в Эрфурте по случаю 900-летия еврейской жизни в Тюрингии.

Museum für Kommunikation Berlin | Ausstellung Antisemitismus für Anfänger | Miriam Wurster

"Антисемитизм для начинающих": какова цель этой выставки в Берлине? 16.06.2021

Можно ли смеяться над антисемитизмом? Конечно, можно, убеждены организаторы выставки в Музее коммуникаций в Берлине. Карикатуры и сатирические тексты высмеивают проявления ненависти к евреям и дают повод для размышлений.

Реклама