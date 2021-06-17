Ноев ковчег для детей появился в Еврейском музее Берлина

Огромная деревянная конструкция высотой в семь и диаметром в 28 метров находится в центре новой постоянной детской экспозицииAnoha в Еврейском музее Берлина. Она открывается 27 июня с задержкой на год, вызванной пандемией коронавируса, в помещении бывшего оптового рынка цветов напротив основного музейного здания в берлинском районе Кройцберг.

Деревянная конструкция символизирует Ноев ковчег, о котором рассказывается в первой книге Торы. Легенда о Всемирном потопе, частью которой является история о Ноевом ковчеге, присутствует также и в христианском вероучении, и в ряде других культур. Экспозиция предназначена для детей в возрасте от трех до 12 лет, которым в игровой форме предлагается ознакомиться с миром Ноева ковчега. Берлинский музей стал первым еврейским музеем в мире, часть экспозиции которого предназначена исключительно для детей и подростков.

Директор Еврейского музея в Берлине Хетти Берг рядом с единорогом, созданным при участии берлинских школьников

Здание постоянной детской экспозиции Еврейского музея в Берлине

150 реальных и мифических животных

Создатели экспозиции попытались по-новому интерпретировать историю об угрозе наступления конца света и связать ее с современными процессами - изменением климата, ростом уровня мирового океана и вымиранием множества видов животных. Конкретно это выглядит так: дети попадают в здание через узкий коридор, в котором с помощью звуковых и световых эффектов создается ощущение наступающей бури, и оказываются перед ковчегом. В нем они могут вместе играть: готовить еду, заботиться о животных, кормить их разноцветными войлочными мячиками, убирать за ними.

Площадь экспозиции составляет 2700 квадратных метров. На ней, как в ковчеге, так и за его пределами размещены 150 различных - как реальных, так и мифических - животных, выполненных из вторичных материалов совместно со скульпторами в мастерских берлинской фирмы Kubix. Трогать руками экспонаты не только разрешено, но и приветствуется. Музей предусмотрел достаточно финансовых средств для ремонта или воссоздания всего, что может быть повреждено детьми во время игр.

Уже на входе в ковчег детей встречает лохматый орангутанг, сидящий на качели. Рядом с ним на стропе висит сделанный в реальную величину белый медведь с шерстью из ковриков для ванной. С помощью лебедки дети могут поднять его и поместить в ковчег. Маленьких животных дети могут сами доставить в ковчег через отверстие в корпусе с помощью горки, сделанной в форме жирафа.

Кто участвовал в подготовке экспозиции

Богато украшенный единорог (мифическое существо, очень популярное особенно у девочек начальных классов) с дискотечным шаром в животе, кольчугой из ложек и разноцветной гривой из плетеных веревок является свидетельством того, что в создании животных наряду со скульпторами участвовали дети. Подготовку экспозиции сопровождал совет, составленный из учеников шести начальных школ Берлина. Название экспозиции Anoha также придумано детьми.

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры Моника Грюттерс

Посетители отправляют в плавание лодки, которые сами сделали в мастерской музея

Кроме того, имеется океан из мячиков, огромный ленивец для отдыха, сцена для театральных постановок и мастерская, в которой дети, например, могут смастерить лодки из использованных компакт-дисков с парусом из пластиковых упаковок от чипсов и отправить их в плавание по искусственному ручью длиной в 14 метров.

Федеральные власти поддержали создание экспозиции, выделив для этого 9 миллионов евро. Выступая на пресс-конференции, посвященной открытию детской экспозиции Еврейского музея, уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры Моника Грюттерс (Monika Grütters) назвала ее "школой толерантности". По мнению политика, пестрые фантастические, вымершие, ныне существующие и находящиеся под угрозой исчезновения животные, созданные для экспозиции, отражают многообразие самого Берлина.

В свою очередь директор Еврейского музея Хетти Берг (Hetty Berg) выразила надежду, что Anoha привлечет больше берлинцев, которые до сих составляли всего 10 процентов от числа всех посетителей. Три четверти посетителей - иностранцы, еще 15 процентов - гости города, приехавшие из других регионов Германии.

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