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В ФРГ живут около 125 тысяч лиц без гражданства

Екатерина Венкина
28 мин. назад

Большинство из живущих в ФРГ лиц без гражданства - палестинцы или курды, которые не смогли натурализоваться после бегства, сообщил ресурс Mediendienst Integration.

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Флаги ЕС и ФРГ
Фото: Oliver Boehmer/Zoonar/picture alliance

На конец февраля 2023 года в Германии проживали около 124,5 тысячи человек без гражданства. Об этом сообщил в пятницу, 11 августа, берлинский ресурс Mediendienst Integration со ссылкой на центральный реестр иностранцев (Ausländerzentralregister).

При этом лицами без гражданства официально признаны менее трети из них - 29 500 человек. Относительно остальных 95 тысяч было указано "гражданство не определено". Согласно международному праву, де-факто апатриды должны рассматриваться как лица без гражданства, уточнили в Mediendienst Integration.

epd: большинство - палестинцы или курды

Как пояснило агентство epd, большинство указанных лиц - палестинцы или курды, которые, к примеру, не смогли натурализоваться после бегства. Кроме того, речь идет о гражданах СССР или бывшей Югославии, чьи родные страны перестали существовать. При этом указанные лица не имеют документов для получения гражданства государств - преемников.

По данным Mediendienst Integration, 60% жителей со статусом "неопределенное гражданство" провели в Германии более пяти лет. Не менее 8300 родились в Германии. Их статус апатрида является наследственным, поскольку гражданство ФРГ не приобретено автоматически с рождением в этой стране, пояснило epd. Среди всех лиц без гражданства 37% составляют несовершеннолетние.

Эксперты: единственный выход - натурализация

Отсутствие гражданства создает проблемы в повседневной жизни, в частности при поиске работы или квартиры, а также при общении с властями, констатировали в Mediendienst Integration. Единственным выходом считается натурализация, которая возможна для лиц без гражданства по истечении не менее шести лет проживания в ФРГ после окончательного выяснения их личности. В связи с этим официальное признание их лицами без гражданства играет ключевую роль, считают специалисты.

Mediendienst Integration - инициатива Совета по миграции, проект финансируется в том числе правительством Германии.

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