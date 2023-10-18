Разведка США: В больнице Газы "несколько десятков" погибших

В террористической организации ХАМАС обвинили Израиль в ракетном ударе по больнице, заявив, что он унес жизни 500 человек. Разведки США и Европы считают, что Израиль не наносил удара, а число жертв сильно завышено.

Американская разведка считает, что Армия обороны Израиля не наносила удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, сообщает издание Newsweek в среду, 18 октября, со ссылкой на источники. Основываясь на имеющихся изображениях и перехваченных данных, в Минобороны США также пришли к выводу, что ракета была выпущена с территории сектора Газа и упала возле больницы, а не попала по ней.

Высокопоставленный офицер ВВС США, занимающийся этим вопросом, сообщил Newsweek, что ни американская, ни израильская разведка не знают точное число погибших в результате взрыва возле больницы, однако полагают, что число жертв составляет "максимум несколько десятков". "Я не говорю, что это не трагедия, но это еще один случай масштабного преувеличения и откровенной лжи со стороны ХАМАС", - подчеркнул источник Newsweek.

К такому же выводу пришли в разведке одной из европейских стран, пишет агентство AFP. "Число жертв вовсе не 200 и тем более не 500, а скорее несколько десятков, вероятно, это число между 10 и 50", - цитирует агентство анонимный источник. В ведомстве также считают, что удар, вероятно, нанес не Израиль, и отмечают, что в результате взрыва здание больницы Аль-Ахли не было разрушено.

Бомбардировка больницы в Газе

17 октября на территории больницы Аль-Ахли разорвалась ракета. По данным контролирующей сектор Газа террористической организации ХАМАС, в результате погибли 500 человек, еще триста были ранены. ХАМАС обвинил в ударе Израиль. Многие мусульманские страны также осудили Израиль.

В то же время Тель-Авив заявляет, что взрыв вызвала отклонившаяся от курса ракета, выпущенная палестинской террористической группировкой "Исламский джихад". Израильская армия представила фотоснимки и видеозаписи, которые призваны подтвердить ее правоту.

Президент США Джо Байден, в ходе короткого визита в Израиль 18 октября, поддержал израильскую точку зрения, согласно которой в ракетном обстреле больницы виноваты сами палестинские террористы. При этом американский лидер сослался на данные, полученные им от Пентагона.

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