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Байден заверил Израиль в поддержке в его конфликте с ХАМАС

Сергей Ромашенко
18 октября 2023 г.

США будут и впредь помогать Израилю защищать свой народ, заявил Джо Байден в ходе визита в Израиль. Вместе с союзниками мы сделаем все, чтобы предотвратить новые трагедии с мирными жителями, сказал он.

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Джо Байден и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
Джо Байден и премьер Израиля Биньямин НетаньяхуФото: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе краткого визита в Израиль заявил непоколебимой поддержке это йстраны со стороны Соединенных Штатов. "Я хочу вам сказать, что вы не одни. Вы не одни. США будут и впредь помогать Израилю, когда речь идет о защите его народа", - сказал американский лидер в среду, 18 октября, перед началом заседания израильского военного кабинета с участием его самого и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

"75 лет тому назад основатели Израиля провозгласили, что эта нация будет страной, зиждущейся на свободе, справедливости и мире. Соединенные Штаты стоят на вашей стороне, когда речь идет о защите этой свободы, об обеспечении справедливости и поддержке мира. Сегодня, завтра и всегда", - подчеркнул американский президент, добавив, что Вашингтон вместе с Израилем и партнерами в регионе будут сотрудничать, чтобы не допустить дальнейших трагедий с безвинными мирными жителями.

Нетаньяху: "Это другая война"

Со своей стороны Биньямин Нетаньяху заявил, что "нынешняя война - другая, поскольку ХАМАС - другой вид врага". "В то время как Израиль пытается защитить гражданское население, ХАМАС прицельно наносит по нему удары. "ХАМАС хочет убить как можно больше израильтян, нимало не беспокоясь о жизнях палестинцев. Они целят по нашим мирным жителям, прячась за спинами собственных мирных жителей", - указал израильский премьер и в качестве примера привел случившуюся накануне трагедию, когда, по его словам, отклонившаяся от курса палестинская ракета поразила одну из больниц.

Байден утром 18 октября прибыл в Израиль с краткосрочным визитом на фоне глубокого кризиса на Ближнем Востоке. Его визит омрачен катастрофическим взрывом возле одной из больниц в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали много сотен людей.

Контролирующая сектор Газа террористическя организация ХАМАС возложила ответственность за случившееся на Израиль, но израильская армия обвинила в обстреле палестинскую террористическую группировку "Исламский джихад". Байден в ходе визита в Израиль также выразил мнение, что израильская сторона невиновна в этой трагедии.

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