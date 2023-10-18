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Палестинцы просят МУС расследовать удар по больнице в Газе

Сергей Ромашенко
18 октября 2023 г.

Палестинские власти не сомневаются в том, что ответственность за кровопролитный удар по больнице несет Израиль. В то же время Израиль и США подчеркивают, что ракету выпустили исламские террористы.

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Тела погибших в результате взрыва ракеты на территории больницы в Газе
Тела погибших в результате взрыва ракеты на территории больницы в ГазеФото: Abed Khaled/AP Photo/picture alliance

Правящая на Западном берегу реки Иордан Палестинская национальная администрация (ПНА) направила в Международный уголовный суд (МУС) ходатайство о расследовании ракетного удара по больнице в Газе, в результате которого погибли сотни людей. "Палестинское государство сегодня подало ходатайство в МУС, чтобы добиться расследования этого преступления. Нам необходимо международное расследование", - заявила представитель ПНА во Франции Хала Абу Хасира в среду, 18 октября.

По словам Хасиры, она не сомневается в том, что в ракетном ударе повинен Израиль. "Единственный ответственный - это Израиль. Это не первый случай, когда Израиль берет под прицел гражданскую инфраструктуру и особенно больницы", - сказала она.

Бомбардировка больницы в Газе

Накануне на территории больницы Аль-Ахли разорвалась ракета. По данным контролирующей сектор Газа террористической организации ХАМАС, в результате погибли более 470 человек, еще триста были ранены. ХАМАС обвиняет в ударе Израиль. Многие мусульманские страны также осудили Израиль.

В то же время Тель-Авив заявляет, что взрыв вызвала отклонившаяся от курса ракета, выпущенная палестинской террористической группировкой "Исламский джихад". Израильская армия представила фотоснимки и видеозаписи, которые призваны подтвердить ее правоту. Президент США Джо Байден, в ходе короткого визита в Израиль 18 октября, поддержал израильскую точку зрения, согласно которой в ракетном обстреле больницы виноваты сами палестинские террористы. При этом американский лидер сослался на данные, полученные им от Пентагона. 

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