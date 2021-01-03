В Багдаде прошла акция памяти иранского генерала Сулеймани

В центре Багдада тысячи людей в воскресенье, 3 января, приняли участие в "марше миллиона" в память об убитых год назад командующем спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани и заместителе главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандисе.

В субботу вечером прошла аналогичная демонстрация по шоссе, которое ведет в аэропорт Багдада. Место, где непосредственно погиб Сулеймани, было превращено в импровизированное святилище, в центре которого установили фотографии Сулеймани и Мухандиса. Здесь люди возжигали свечи в память о погибших.

3 января 2020 года стало известно огибели в Багдаде Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа. В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

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