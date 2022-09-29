Депутаты Европарламента нашли способ борьбы с пропагандой РФ

Для успешной борьбы Евросоюза против российской пропаганды следует ввести специальную должность спикера, который бы комментировал события, связанные с войной РФ против Украины. Кроме того, доносить правдивую информацию до российской аудитории могли бы российские независимые журналисты и общественные деятели, уехавшие из РФ в страны ЕС. Об этом шла речь во время слушаний, которые состоялись в четверг, 29 сентября, в специальном комитете Европарламента по вопросам иностранного вмешательства в демократические процессы ЕС.

ЕС нужен голос в борьбе против российских фейков

В Европарламенте считают, что в настоящее время в противостоянии на информационном поле между Россией и демократическим миром продолжается "борьба за наративы". По словам французского евродепутата от фракции либералов Бернара Гетта, благодаря пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, комментирующему, в частности,события в Украине, "голос Путина звучит в самых влиятельных мировых медиа". Однако в то же время "голоса, который мог бы опровергнуть то, что говорит Путин", у ЕС нет. "Хотелось бы, чтобы медиа писали не только о том, что говорит Песков", - сказал депутат Европарламента и предложил ввести должность спикера, "который бы коммуницировал по поводу войны в Украине и опровергал фейковые новости, поступающие из России".

Эту идею поддержал и немецкий евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский. Он убежден, что для борьбы с российской пропагандой необходимо применять новые информационные средства. "Мы должны сконцентрировать внимание на приехавших сюда российских диссидентах и ​​журналистах, которые никогда не одобряли войну. Они - настоящие инструменты этой войны, которые мы можем использовать", - считает политик. Он подверг критике ЕС за то, что до сих пор не выработано решение о предоставлении гуманитарных виз для россиян. "Вместо этого мы говорим о том, чтобы закрыть границы для всех граждан РФ, хотя необходимо подходить к этому вопросу выборочно", - подчеркнул Лагодинский.

"Цель российской пропаганды - создание искаженных фактов"

Совет ЕС 1 марта принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также агентства Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание своей агрессии против Украины и тем самым угрожает общественному порядку и безопасности ЕС.

"Однако нам нужно признать, что запрет Sputnik и Russia Today - действие, направленное только на верхушку айсберга, потому что эти медиа все равно остаются доступными в Европе", - отметила евродепутат из Франции, глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо. Она подчеркнула, что цель российской пропаганды состоит не в том, чтобы ей доверяли, а в "создании искаженных фактов". "И надо признать, что эхо российских нарративов в европейском обществе очень ощутимо", - констатировала Натали Луазо.

Россия превратила информацию в оружие. Дезинформация, распространяемая кремлевскими СМИ, "подрывает саму суть понятия "правда", считает глава неправительственной организации Centre for Information Resilience Росс Берли, также принявший участие в слушаниях. "Российская дезинформация - это настоящий кошмар, она спекулирует на худших страхах и предубеждениях, она распространяет через медиа страх перемен, теории заговора, отвергает рациональное мышление, она стремится разрушить доверие к власти и нашу веру в демократию", - считает эксперт. По его мнению, союзниками официальных структур, противодействующих российской дезинформации, являются журналисты, создавшие сеть для разоблачения фейков, распространяемых кремлевскими СМИ.

Смотрите также: