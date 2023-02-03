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Вторжение РФ в Украину в России теперь будут изучать все студенты в рамках курса историиФото: Vitalii Matokha/AFP
ПолитикаРоссия

В вузовский курс истории России включили войну в Украине

Александра Иванова
7 мин. назад

Обновленный курс истории для вузов в РФ, включающий и войну в Украине, направлен на "воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России", заявили в Минобрнауки.

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Курс истории России с 1 сентября будет преподаваться в вузах страны по обновленной концепции, утвержденной министерством образовании и науки РФ в четверг, 2 февраля. Сообщается, что этот курс охватывает период от Древней Руси до современной России и заканчивается вводом российских войск на территорию Украины.

"У нас есть большая цель - воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России, ощущающего свою ответственность за ее настоящее и будущее", - заявил министр образования России Валерий Фальков, комментируя обновление концепции курса истории в российских вузах.

Кроме прочего, со студентами будут обсуждать такие темы, как расширение НАТО и ее военной инфраструктуры на восток, а также выход "США и их союзников… из базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта", и "вооруженные провокации и подготовку украинским режимом силового захвата республик Донбасса", пишет газета "Коммерсант".

Концепция нового курса истории для вузов была подготовлена коллективом авторов Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова.

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Статья газеты "Коммерсант" о новой концепции курса истории в вузах России

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