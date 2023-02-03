В вузовский курс истории России включили войну в Украине

Обновленный курс истории для вузов в РФ, включающий и войну в Украине, направлен на "воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России", заявили в Минобрнауки.

Курс истории России с 1 сентября будет преподаваться в вузах страны по обновленной концепции, утвержденной министерством образовании и науки РФ в четверг, 2 февраля. Сообщается, что этот курс охватывает период от Древней Руси до современной России и заканчивается вводом российских войск на территорию Украины.

"У нас есть большая цель - воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России, ощущающего свою ответственность за ее настоящее и будущее", - заявил министр образования России Валерий Фальков, комментируя обновление концепции курса истории в российских вузах.

Кроме прочего, со студентами будут обсуждать такие темы, как расширение НАТО и ее военной инфраструктуры на восток, а также выход "США и их союзников… из базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта", и "вооруженные провокации и подготовку украинским режимом силового захвата республик Донбасса", пишет газета "Коммерсант" .

Концепция нового курса истории для вузов была подготовлена коллективом авторов Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова.

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