Потолок цен на нефтепродукты из РФ: США и G7 идут за ЕС

G7, Австралия, США достигли соглашения о предельных ценах на российские нефтепродукты, чтобы сделать невозможным для Кремля оплачивать войну в Украине.

Группа семи (G7) промышленно развитых стран и Австралия достигли соглашения о предельных ценах на российские нефтепродукты - после аналогичного заявления ЕС. Об этом в пятницу, 3 февраля, говорится в заявлении группы.

Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки, в частности дизельного топлива, керосина и бензина, и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов, например мазута.

Политика направлена на то, чтобы "не дать России нажиться на ее агрессивной войне против Украины" и поддержать стабильность на энергетических рынках, следует из заявления.

Минфин США поддержал ограничения

Аналогичного курса придерживаются и США. Вашингтон с 00.01 (08.01 мск) 5 февраля также введет потолок цен на российские нефтепродукты на уровне в 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории, сообщили в американском Минфине.

"Наше намерение не заключается в том, чтобы обрушить российскую экономику", - пояснил представитель Минфина США каналу CNN. Собеседник добавил, что задача Вашингтона - "сделать невозможным для Кремля" поддерживать экономику и одновременно оплачивать войну в Украине.

"Главное, на чем мы сосредоточены, - это перекрытие доходов", - отметил чиновник. "Мы также наносим удар по военно-промышленному комплексу (РФ. - Ред.) и цепочке поставок, чтобы они (российские власти. - Ред.) не могли использовать имеющиеся средства для покупки необходимого им оружия", - добавил он.

Польша и страны Балтии настаивали, чтобы потолок цен был ниже

Как указывала ранее немецкая деловая газета Handelsblatt, на международных биржах баррель дизельного топлива для поставки в Европу недавно торговался по цене, эквивалентной примерно 100-120 евро.

Польша и страны Балтии в этой связи настаивали, чтобы потолок цен был ниже согласованных ЕС в итоге.

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