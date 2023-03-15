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Российский мост через Керченский проливФото: AP/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Немецкая компания оштрафована за нарушение санкций против РФ

Александр Смирнов
13 мин. назад

Суд признал предприятие из федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн виновным в продаже в Россию гидравлического молота для строительства Крымского моста.

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В Германии на 1,3 миллиона евро оштрафована компания, которая продала в Россию гидравлический молот, использованный при строительстве Крымского моста, сообщается в среду, 15 марта, на сайте немецкой программы новостей Tagesschau. Как уточняется в сообщении, предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило таким образом санкции Евросоюза.

По данным прокуратуры, выдвинувшей обвинение против немецкой компании, оставшейся неназванной, она не только осуществила поставку техники, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства своего сотрудника, осуществлявшего техническое сопровождение гидравлического молота.

Строительство Крымского моста

Строительство моста из Краснодара в Крым через Керченский пролив началось в 2016 году после того, как в 2014 году Россия аннексировала территорию полуострова. Мост длиной 19 километров был построен структурами, приндалежащими предпринимателю Аркадию Ротенбергу, близкому к Владимиру Путину. Автомобильное движение через мост было открыто в мае 2018 года, железнодорожное сообщение - в 2020 году. Общая стоимость проекта составила не менее 229 млрд рублей (около 3,2 млрд евро).

После того как мост был открыт, европейская внешнеполитическая служба EEAS заявила, что Москва построила мост без разрешения Киева, что является очередным нарушением суверенитета и территориального единства Украины. Экономические санкции ЕС в связи с аннексией РФ Крыма были приняты летом 2014 года.

Еще в феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение моста и вызванное им ограничение навигации в проливе.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушились два пролета, предназначенных для автомобильного движения. Вскоре после взрыва ФСБ заявила о задержаниях подозреваемых в организации диверсии, ответственность за которую возложили на Главное управление разведки Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен ко взрыву на Крымском мосту.

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