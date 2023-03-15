Заседание группы "Рамштайн" и иные события 385-го дня войны

Более 40 стран участвовали в 10-й встрече Контактной группы по обороне Украины. После инцидента с американским дроном над Черным морем глава Пентагона позвонил министру обороны РФ. В Киеве заявили о провокации РФ.

На 385-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 15 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

Как отмечает Генштаб ВСУ, Россия продолжает наступление в Украине, "не считаясь с потерями". Основные усилия войска РФ сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Кроме того, Россия продолжает штурмовать Бахмут, указывается в вечерней оперативной сводке. За прошедшие сутки российская сторона нанесла 3 ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове, а также 26 авиационных ударов. Кроме того, Россия совершила более 23 обстрелов украинской территории из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны Украины нанесла за прошедшие сутки 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также сбила российский самолет Су-25. Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции, указано в сводке украинского Генштаба.

Британский телеканал Sky News сообщил, что ВСУ проводят военные учения на юго-востоке Запорожской области. Опубликовав фотографии с этих учений, он указал, что украинские военные отрабатывают стрельбу из гранатометов и минометов, а также работу в окопах.

Новая встреча в формате "Рамштайн"

Одним из главных событий дня стало 10-е заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") с участием более 40 государств, которое прошло в режиме видеоконференции. На нем Испания подтвердила свое обязательство поддерживать Украину, предоставляя ей вооружения, гуманитарную помощь и обучая украинских военнослужащих. В ближайшее время Мадрид отправит Киеву шесть боевых танков Leopard 2A 4после их капитального ремонта, а позже - еще четыре, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. 14 марта в Испании завершилось обучение 55 украинских военнослужащих, которые будут управлять этой техникой и обслуживать ее. Кроме того, Украина получит новую партию бронетранспортеров М-113 ТОА, добавила Роблес.

Министр обороны США Ллойд Остин после заседания сообщил, что Швеция передаст Киеву десять танков Leopard 2, а также средства ПВО. О каких именно комплексах идет речь, он не уточнил. В феврале Стокгольм сообщал, что Украине будут переданы системы Hawk и IRIS-T.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников назвал итоги заседания вселяющими оптимизм и указал на "усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака". В заявлении в Twitter он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за "выдающееся лидерство", а также выразил благодарность "друзьям из антикремлевской коалиции" за готовность поддерживать Украину до ее победы.

Глава Пентагона позвонил Шойгу после инцидента с дроном

Вечером того же дня состоялся телефонный разговор министров обороны США и РФ Ллойда Остина и Сергея Шойгу. В Пентагоне отметили, что поводом стало "недавнее непрофессиональное, опасное и безрассудное поведение" пилотов РФ в международном воздушном пространстве над Черным морем. Остин подчеркнул, что американские дроны будут по-прежнему совершать полеты там, где разрешает международное право. Российское военное ведомство указало, что переговоры прошли "по инициативе американской стороны", а об их содержании не сообщило.

Между тем телеканал CNN сообщил, что США удалили чувствительную информацию с беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море 14 марта. Вашингтон дистанционно стер секретное программное обеспечение после столкновения БПЛА с российским истребителем Су-27, но еще до падения в море, сообщили телеканалу CNN два неназванных американских чиновника. Эти же собеседники заявили, что беспилотник упал из-за того, что самолеты сбросили топливо прямо перед ним, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив винт.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в эфире телеканала MSNBC, что, по мнению Вашингтона, российский самолет столкнулся с беспилотником непреднамеренно. "Вероятно, это был результат глубокой некомпетентности одного или обоих российских пилотов", - добавил Прайс.

В Киеве заявили о провокации РФ

Между тем, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника", - написал в Telegram. Ранее российский политолог Станислав Белковский предположил, что РФ сбила дрон, чтобы завладеть его технологиями и, если получится, наладить совместно с Ираном производство похожего летательного аппарата.

В Киеве заявили о "провокации Кремля" с американским дроном. Инцидент над Черным морем является сигналом, что президент РФ Владимир Путин готов "к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его оценке, столкновение с американским беспилотником является продолжением тактики Кремля "идти ва-банк", то есть "постоянного повышения ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств".

В тот же день в Украине был вынесен очередной приговор за госизмену. К 15 годам лишения свободы и конфискации всего имущества приговорена женщина, которая передавала России сведения о расположении украинских войск в Харькове, сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины. Суд счел доказанным, что она общалась в мессенджере с военнослужащим РФ и представителем так называемой "ДНР", передавая им данные о местах дислокации ВСУ, украинской военной техники и пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Дискуссии о евроинтеграции Украины

В ходе визита в Берлин премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Ульф Кристерссон высказался против сокращенной процедуры вступления Украины в Европейский Союз. Хотя Украина и демонстрирует впечатляющие успехи в выполнении требований Евросоюза, важно соблюдать правило, согласно которому страна-кандидат должна выполнить все условия, необходимые для предоставления ей членства в ЕС, пояснил Кристерссон. В то же время важно предоставить Украине "настоящую надежду" на вступление в Евросоюз, чтобы она продолжила реформы, заявил он.

В свою очередь премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен, что Евросоюзу следует официально начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, даже если боевые действия еще продолжаются. В то же время вступление Украины в НАТО после завершения войны поможет предотвратить новую войну, заявил политик в гостевой колонке для газеты The Financial Times.

Власти Дании сообщили о создании в 2023 году специального фонда для оказания Украине военной и гуманитарной помощи. Правительство королевства при широкой поддержке парламента согласовало решение о создании Фонда Украины общим объемом 7 млрд датских крон (около 940 млн евро). "Кроме того, в 2024-2027 годах будут выделены средства для покрытия расходов на замену военной техники, связанной с военными пожертвованиями, сделанными в 2022 и 2023 годах", - говорится в заявлении.

СФ одобрил законопроект о "фейках" в отношении всех россиян на войне в Украине

Совет Федерации РФ практически единогласно одобрил законопроект, подразумевающий распространение ответственности по закону о "фейках" о ВС РФ, в том числе лишения свободы на срок до 15 лет, и на тех, кто "дискредитировал" "добровольцев", поддерживающих регулярную армию России. По данным Telegram-канала "ЧТД", единственным сенатором, проголосовавшим "против", была Людмила Нарусова.

Правительство РФ сообщило о возможности бесплатного обучения для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). "Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК)", - сообщается на сайте правительства РФ. "Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам - быстрее найти работу",- подчеркнули в пресс-службе.

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