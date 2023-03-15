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Американский беспилотник MQ-9 Reaper (фото из архива)Фото: Dylan Stewart/Image of Sport/Newscom/picture alliance
КонфликтыРоссия

Эксперт: инцидент над Черным морем не приведет к эскалации

Аня Кюпперс-Маккиннон
17 мин. назад

Во избежании эскалации России придется снизить накал своих агрессивных перехватов в международном воздушном пространстве над Черным морем, считает эксперт в области безопасности Джим Таунсенд.

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Произошедший утром 14 марта воздушный инцидент в международном воздушном пространстве над Черным морем с участием российских истребителей Су-27 и американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper стал очередным свидетельством потенциальной опасности прямого военного столкновения России и США. Прокомментировать ситуацию и ее возможные последствия DW попросила Джима Таунсенда, старшего научного сотрудника Программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне. До прихода в аналитический центр он в течение восьми лет работал в должности заместителя помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО, а также был вице-президентом Атлантического совета США.

DW: Инцидент с участием российских истребителей и американского беспилотника произошел над Черным морем, которое омывает берега как России, так и Украины. Насколько это серьезно? Каковы могут быть последствия инцидента и может ли ситуация выйти из-под контроля?

Джим Таунсенд: Это серьезный шаг вперед в плане агрессивности российских пилотов. Уже много лет происходят взаимные перехваты между западными и российскими самолетами, а также слежение самолетов ВС РФ за западными кораблями. Но этот перехват был очень агрессивным, и, безусловно, агрессивное маневрирование российского самолета привело к столкновению с пропеллером в задней части беспилотника. Сейчас произошедшее изучают в Пентагоне. Я надеюсь, что они опубликуют видео инцидента, чтобы мы могли лучше понять, что именно привело к столкновению между российским истребителем и беспилотником.

Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США
Джим ТаунсендФото: privat

- Посол России в США призвал Вашингтон остановить "враждебные" полеты вблизи границы его страны - звучит не слишком обнадеживающе...

- Это своего рода  стандартная риторика, которая следует за подобными инцидентами. В полете беспилотника не было ничего необычного. Это был разведывательный дрон. Он наблюдал за ситуацией в Черном море. Он не вел себя враждебно. Это не было чем-то, что могло бы вызвать ненужную тревогу в России, но он находился в чувствительной зоне: недалеко от Крыма, но в международном воздушном пространстве. Так что в этом случае нельзя сказать, что США или Запад пытались проникнуть в воздушное пространство России, особенно над оккупированной частью Украины.

Поэтому я думаю, что риторика, которую мы слышим, это то, что ожидаемо можно услышать от русских после подобного инцидента. Но в конце концов, ни одна из сторон - ни Россия, ни Запад - не хотят эскалации. И поэтому, несмотря на риторику, я думаю, что русским в частности придется как-то снизить накал своих агрессивных перехватов в международном воздушном пространстве над Черным морем. Это то, что поможет нам избежать эскалации, особенно когда речь идет о пилотируемых самолетах. Вот где может реально произойти эскалация, которая вызывает беспокойство.

- Если верить версии США о том, что произошло - почему Россия пошла на такой шаг?

- Почему они были так агрессивны? Безусловно, БПЛА был близко к российскому воздушному пространству. Не так близко, чтобы вызвать подобную агрессию, но ближе, чем можно было бы ожидать в то время, когда идут боевые действия. Я думаю, именно это оказалось особенно чувствительно для русских.

Тем не менее, такой вид перехвата, такой агрессивный перехват необычен. И я надеюсь, что после этого инцидента мы больше не увидим ничего подобного, особенно когда речь идет о пилотируемых самолетах с обеих сторон.

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