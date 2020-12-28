 НАТО зафиксировала необычно высокую активность военных самолетов РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2021

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Европа

НАТО зафиксировала необычно высокую активность военных самолетов РФ

В течение нескольких часов НАТО десять раз поднимала самолеты для перехвата машин ВВС России. Альянс идентифицировал шесть различных групп российских боевых самолетов.

Российские боевые самолеты (фото из архива)

Российские боевые самолеты (фото из архива)

У границ зоны ответственности НАТО зафиксирована необычно высокая активность российских военных самолетов. В северной части Атлантики, над Черным и Балтийским морями 29 марта менее чем за шесть часов было идентифицировано шесть различных групп бомбардировщиков и истребителей из России. НАТО пришлось десять раз поднимать боевые самолеты для перехвата машин ВВС России и наблюдения за ними, сообщил Североатлантический альянс в среду, 31 марта.

Среди идентифицированных самолетов были, в частности, сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 и стратегические бомбардировщики Ту-95. В их перехвате участвовали пилоты из Норвегии, Великобритании, Бельгии, Турции, Румынии, Болгарии и Италии. В альянсе отметили, что, несмотря на необычно высокую активность, ни один из российских самолетов не вторгся в воздушное пространство НАТО. Россия пока не прокомментировала эти сообщения.

Самолеты НАТО ежегодно совершают сотни вылетов для идентификации и наблюдения за российскими самолетами, находящимися в международном воздушном пространстве.

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    Автор: Михаил Бушуев


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