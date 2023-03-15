Швеция - против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС

Власти Швеции выступают против сокращенной процедуры вступления Украины в Европейский Союз, заявил во время визита в Берлин во вторник, 15 марта, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. Хотя Украина и демонстрирует впечатляющие успехи в выполнении требований Евросоюза, важно соблюдать правило, согласно которому страна-кандидат должна выполнить все условия, необходимые для предоставления ей членства в ЕС, пояснил Кристерссон по окончании переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). В то же время важно предоставить Украине "настоящую надежду" на вступление в Евросоюз, чтобы она продолжила реформы, заявил глава правительства Швеции, которая в первой половине текущего года по ротации председательствует в Европейском совете.

Швеция не исключает отдельного от Финляндии вступления в НАТО

Между тем в Стокгольме все меньше ожидают, что Швецию могут принять в НАТО одновременно с Финляндией. В последние недели появляется информация, свидетельствующая о том, что Турция ратифицирует договор о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс раньше, чем аналогичный договор со Швецией, заявил Ульф Кристерссон. "Мы готовы и к этой ситуации", - сказал он, подчеркнув, что предпочтительным сценарием для Стокгольма по-прежнему является вступление в НАТО одновременно с Финляндией.

Шольц в свою очередь подчеркнул, что Берлин хочет, чтобы обе скандинавские страны стали членами альянса как можно скорее. "Это хорошо для Швеции, это хорошо для НАТО и нашей коалиции, которая в последние месяцы в очередной раз по-новому продемонстрировала свою важность и значимость", - добавил канцлер ФРГ.

Вступление Украины в ЕС и расширение НАТО

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. После этого в Киеве заявили, что целью страны является начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году.

После начала российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО и в мае вместе подали заявки на членство. К настоящему времени эти заявки одобрили все страны Североатлантического альянса, за исключением Турции и Венгрии. Позиция Анкары в отношении Швеции резко ужесточилась после того, как возле посольства Турции в Стокгольме прошла правоэкстремистская акция с сожжением Корана.

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