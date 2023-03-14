"По 12 часов в сутки". Испанцы обучили украинских танкистов

Обучение 55 украинских военных продлилось один месяц и проходило в Национальном центре подготовки военнослужащих сухопутных войск Испании, расположенном вблизи Сарагосы. Об этом сообщили DW в испанском министерстве обороны, отметив, что украинцы покинут страну в среду, 15 февраля. На родине они будут ожидать прибытия танков из Испании, которые в настоящее время проходят ремонт и модернизацию на заводе в Севилье. Отправка боевых машин, закупленных в свое время испанцами в Германии, намечена на начало апреля. Танки и подготовка экипажей - часть военной и гуманитарной помощи, которую Испания оказывает Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Танкисты обучались по 12 часов в сутки

"Требования к украинцам были высокие, - пояснил DW источник в штабе сухопутных войск Испании. - Чтобы можно было полностью освоить Leopard 2А4, занятия проходили по 12 часов в сутки 7 дней в неделю - в учебных классах, на тренажерах и на полигоне". Свободное время украинским курсантам - мужчинам в возрасте от 21 года до 60 лет - предоставлялось лишь в субботу после обеда. По словам источника, обучением занимались 30 офицеров-испанцев, прибывших в Сарагосу с военной базы в Мелильи, испанского полуэксклава в Северной Африки, где на вооружении стоят танки Leopard 2А4.

Штаб сухопутных войск Испании в Мадриде Фото: Viktor Cheretzkij/DW

По мнению собеседника DW, несмотря на короткий срок обучения курсанты "вполне освоились с новой для них техникой, учитывая, что все они - танкисты, имеющие боевой опыт", обретенный на танках в основном еще советского производства. Сорок из них готовились как члены экипажей - четверо для каждой машины: командиры, водители, наводчики и заряжающие. 15 украинцев обучались обслуживанию танка в качестве мотористов, специалистов по вооружению или электронному оборудованию.

С тренажера - на танковый полигон

Приехавшие в Испанию украинцы с первых дней рвались к управлению реальными боевыми машинами. Об этом сообщали еще в феврале испанские СМИ. Однако первые две недели, в соответствии с программой, составленной штабом сухопутных войск, им пришлось провести в учебных классах и в тренажерном павильоне, где можно практиковаться одновременно всем членам экипажа. И лишь после подобных занятий они смогли выехать на сарагосский полигон Святого Григория, самый большой в Западной Европе - его площадь составляет 34 тысячи гектаров. Там они практиковались в вождении, взаимодействии танков в ходе боя, реальной стрельбе, преодолении препятствий, минных полей, исправлении технических неполадок в боевых условиях и так далее.

Как признались испанские военные инструкторы мадридской газете Mundo, техническому обслуживанию и ремонту танков украинцам, причем, всем членам экипажей, пришлось уделять особо много времени - перед, во время и по окончанию каждого занятий на полигоне. И это стало для них дополнительной полезной практикой. Дело в том, что речь шла о довольно потрепанных учебных машинах, часть из которых специально привезли для украинцев из пехотной академии города Толедо. "Поломки случались постоянно", отмечает Mundo.

Танки для Украины

Между тем ремонт и модернизация обещанных Украине 10 танков, как сообщили в минобороны, находятся в завершающей стадии. Речь идет о машинах, которые Испания сначала взяла в аренду в Германии, а потом и приобрела в 1995 году. Последние 10 лет они не использовались - Мелилья является исключением - и находились на хранении в полуразобранном состоянии. Сейчас испанская армия вооружена более современными модификациями танка Leopard. Ремонту подлежат, в первую очередь, двигатели и электрооборудование. Кроме того, машины получают новую систему наведения и аппаратуру внешней связи. Частично усиливается и танковая броня.

Стоимость каждого отправляемого Украине танка испанцы оценивают в полмиллиона евро. Получит Украины и запчасти к ним. Сложнее со 120-миллиметровыми снарядами, особенно бронебойными. Испания их не производит, запасы отсутствуют, а на международном рынке, как отмечает пресса, их цена слишком высока для нынешнего испанского бюджета - от 2 до почти 4 тысяч евро за штуку. Испанцы рассчитывают, что снаряды поставят партнеры по НАТО и Евросоюзу.

Испанская военная и гуманитарная помощь Украине

Разумеется, танки - это не единственная помощь, которая направляется Мадридом Киеву. Гуманитарные и военные поставки идут буквально с первых дней вторжения российской армии в Украину. По данным минобороны, Испания поставила Украине 20 бронетранспортеров американского производства М-113, шесть пусковых установок для ракет земля-воздух Hawk, шесть итальянских гаубиц OTO Melara Мod 56, тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов испанского производства, гранатометы, станковые и ручные пулеметы и 700 тысяч патронов к ним. Поставлены каски и бронежилеты, 70 тысяч комплектов зимнего обмундирования, 30 санитарных машин и медицинское оборудование.

При пехотной академии в Толедо обучаются на курсах молодого бойца не менее 200 украинских новобранцев. Занятия длятся два месяца, после чего курсантов сменяет другая группа вновь призванных бойцов. В военных госпиталях лечатся десятки раненных украинцев. А число беженцев, прибывающих в Испанию, которым оказывается всесторонняя помощь, уже достигла 200 тысяч человек.

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