  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Танк Leopard 2A4 в музее бронетехники танковой бригады "Голосо" под Мадридом (фото из архива)
Танк Leopard 2A4 в музее бронетехники танковой бригады "Голосо" под Мадридом (фото из архива)Фото: Viktor Cheretzkij/DW
КонфликтыЕвропа

"По 12 часов в сутки". Испанцы обучили украинских танкистов

Виктор Черецкий
1 ч. назад

Украинские военные завершили учебу в Испании на курсах переподготовки танкистов. Они составят экипажи 10 танков Leopard 2А4, которые испанцы направляют в Украину.

https://p.dw.com/p/4OeOW

Обучение 55 украинских военных продлилось один месяц и проходило в Национальном центре подготовки военнослужащих сухопутных войск Испании, расположенном вблизи Сарагосы. Об этом сообщили DW в испанском министерстве обороны, отметив, что украинцы покинут страну в среду, 15 февраля. На родине они будут ожидать прибытия танков из Испании, которые в настоящее время проходят ремонт и модернизацию на заводе в Севилье. Отправка боевых машин, закупленных в свое время испанцами в Германии, намечена на начало апреля. Танки и подготовка экипажей - часть военной и гуманитарной помощи, которую Испания оказывает Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Танкисты обучались по 12 часов в сутки

"Требования к украинцам были высокие, - пояснил DW источник в штабе сухопутных войск Испании. - Чтобы можно было полностью освоить Leopard 2А4, занятия проходили по 12 часов в сутки 7 дней в неделю - в учебных классах, на тренажерах и на полигоне". Свободное время украинским курсантам - мужчинам в возрасте от 21 года до 60 лет - предоставлялось лишь в субботу после обеда. По словам источника, обучением занимались 30 офицеров-испанцев, прибывших в Сарагосу с военной базы в Мелильи, испанского полуэксклава в Северной Африки, где на вооружении стоят танки Leopard 2А4.

Штаб сухопутных войск Испании в Мадриде
Штаб сухопутных войск Испании в МадридеФото: Viktor Cheretzkij/DW

По мнению собеседника DW, несмотря на короткий срок обучения курсанты "вполне освоились с новой для них техникой, учитывая, что все они - танкисты, имеющие боевой опыт", обретенный на танках в основном еще советского производства. Сорок из них готовились как члены экипажей - четверо для каждой машины: командиры, водители, наводчики и заряжающие. 15 украинцев обучались обслуживанию танка в качестве мотористов, специалистов по вооружению или электронному оборудованию.

С тренажера - на танковый полигон

Приехавшие в Испанию украинцы с первых дней рвались к управлению реальными боевыми машинами. Об этом сообщали еще в феврале испанские СМИ. Однако первые две недели, в соответствии с программой, составленной штабом сухопутных войск, им пришлось провести в учебных классах и в тренажерном павильоне, где можно практиковаться одновременно всем членам экипажа. И лишь после подобных занятий они смогли выехать на сарагосский полигон Святого Григория, самый большой в Западной Европе - его площадь составляет 34 тысячи гектаров. Там они практиковались в вождении, взаимодействии танков в ходе боя, реальной стрельбе, преодолении препятствий, минных полей, исправлении технических неполадок в боевых условиях и так далее.

Как признались испанские военные инструкторы мадридской газете Mundo, техническому обслуживанию и ремонту танков украинцам, причем, всем членам экипажей, пришлось уделять особо много времени - перед, во время и по окончанию каждого занятий на полигоне. И это стало для них дополнительной полезной практикой. Дело в том, что речь шла о довольно потрепанных учебных машинах, часть из которых специально привезли для украинцев из пехотной академии города Толедо. "Поломки случались постоянно", отмечает Mundo.

Танки для Украины

Между тем ремонт и модернизация обещанных Украине 10 танков, как сообщили в минобороны, находятся в завершающей стадии. Речь идет о машинах, которые Испания сначала взяла в аренду в Германии, а потом и приобрела в 1995 году. Последние 10 лет они не использовались - Мелилья является исключением - и находились на хранении в полуразобранном состоянии. Сейчас испанская армия вооружена более современными модификациями танка Leopard. Ремонту подлежат, в первую очередь, двигатели и электрооборудование. Кроме того, машины получают новую систему наведения и аппаратуру внешней связи. Частично усиливается и танковая броня.

Стоимость каждого отправляемого Украине танка испанцы оценивают в полмиллиона евро. Получит Украины и запчасти к ним. Сложнее со 120-миллиметровыми снарядами, особенно бронебойными. Испания их не производит, запасы отсутствуют, а на международном рынке, как отмечает пресса, их цена слишком высока для нынешнего испанского бюджета - от 2 до почти 4 тысяч евро за штуку. Испанцы рассчитывают, что снаряды поставят партнеры по НАТО и Евросоюзу.

Испанская военная и гуманитарная помощь Украине

Разумеется, танки - это не единственная помощь, которая направляется Мадридом Киеву. Гуманитарные и военные поставки идут буквально с первых дней вторжения российской армии в Украину. По данным минобороны, Испания поставила Украине 20 бронетранспортеров американского производства М-113,  шесть пусковых установок для ракет земля-воздух Hawk, шесть итальянских гаубиц OTO Melara Мod 56, тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов испанского производства, гранатометы, станковые и ручные пулеметы и 700 тысяч патронов к ним. Поставлены каски и бронежилеты, 70 тысяч комплектов зимнего обмундирования, 30 санитарных машин и медицинское оборудование.

При пехотной академии в Толедо обучаются на курсах молодого бойца не менее 200 украинских новобранцев. Занятия длятся два месяца, после чего курсантов сменяет другая группа вновь призванных бойцов. В военных госпиталях лечатся десятки раненных украинцев. А число беженцев, прибывающих в Испанию, которым оказывается всесторонняя помощь, уже достигла 200 тысяч человек.

Смотрите также:

Leopard 2 для Киева: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Председатель Мюнхенской конференции о Путине, Шольце и военной поддержке Украины

Председатель Мюнхенской конференции о Путине, Шольце и военной поддержке Украины

Отвечая на категорический отказ Олафа Шольца предоставить истребители, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил DW, что Германия должна принимать решения, исходя из военных потребностей.
Политика16 февраля 2023 г.05:57 мин.
external

Что слышно о танке Leopard 2, который так хочет получить Украина (09.12.2022)

Что слышно о танке Leopard 2, который так хочет получить Украина (09.12.2022)

Немецкие СМИ пишут о том, что США якобы давно дали согласие на прямые поставки немецких боевых танков Leopard 2 Украине. Однако официальные представители правительства ФРГ молчат. Дискуссии о предоставлении Киеву этого типа вооружений длятся уже несколько месяцев.
Политика9 декабря 2022 г.05:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Военнослужащие ВСУ в районе Бахмута

Офис Зеленского: Украина продолжит оборонять Бахмут

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Мужчина смотрит на экране телефона новости о мобилизации в РФ

Глава "Свободной Бурятии": Нужно убеждать бороться за жизнь

Глава "Свободной Бурятии": Нужно убеждать бороться за жизнь

Конфликты21 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Пригожина прижали в Бахмуте. DW Новости Шоу

Пригожина прижали в Бахмуте. DW Новости Шоу

Политика22 ч. назад57:40 мин.
Russland Gefängniskrankenhaus in Saratow

Вербовка женщин в колониях и другие события 383-го дня войны

Вербовка женщин в колониях и другие события 383-го дня войны

Конфликты17 ч. назад
Сцена из спектакля "Собаки Европы" - Dogs of Europe, Берлин, 11 марта 2023 года

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

Культура20 ч. назад
Сотрудник немецкого ПХГ Jemgum проверяет работу оборудования

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Экономика и бизнес21 ч. назад
Поединок на Олимпиаде в Токио

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Политика23 ч. назад
На главную страницу