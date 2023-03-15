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Разрушения в БахмутеФото: Maxar Technology/Handout via REUTERS
КонфликтыРоссия

ISW: В феврале Россия захватила 0,039% территории Украины

Ольга Лебедева
22 мин. назад

В ходе нового наступления РФ, несмотря на огромные потери в технике и личном составе, захватила за прошлый месяц всего 234 квадратных километра украинской территории, пишет издание Business Insider со ссылкой на ISW.

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В ходеожесточенных боев в феврале 2023 года российским силам удалось захватить за весь месяц лишь около 233,94 квадратных километров, что соответствует 0,039 процента территории Украины, сообщает издание Business Insider со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW). При этом именно в феврале Россия начала анонсированное ею ранее новое наступление и теряет в обмен на незначительные завоевания тысячи солдат и большое количество жизненно важных вооружений, заявили в ISW во вторник, 14 марта. В своих подсчетах аналитики ориентировались на картографические данные за 31 января - 28 февраля.

Другие данные: еще меньше захваченных территорий

В свою очередь группа War Mapper заявила, что в феврале РФ увеличила захваченную территорию на 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01 процента всей площади Украины. "Этот крошечный участок территории Россия получила, потеряв тысячи солдат и военную технику", - отметило издание.

В ISW в интервью Business Insider пояснили, что "оба показателя достаточно малы" и что причиной расхождений могут быть незначительные просчеты. В конечном счете оба числа точно отражают ограниченность территориальных завоеваний России.

При этом в марте Россия также не добилась каких-либо заметных успехов. Ее армия сражается вдоль восточной линии фронта и медленно продвигается в Бахмуте, бои за который считаются одними из самых кровопролитных и продолжительных за всю войну. Взять Бахмут российским силам до сих пор не удалось, пишет далее Business Insider.

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Захват территорий Украины Россией в феврале
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