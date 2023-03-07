Сможет ли приговор Тихановской и Латушко помешать им?

Лидеров белорусских демсил Светлану Тихановскую и Павла Латушко заочно приговорили к огромным срокам - 15 и 18 годам колонии. Как на них повлияет факт судимости в Беларуси - у DW.

6 марта суд в Минске заочно вынес приговор по "делу Координационного совета". Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы, Павла Латушко - к 18 годам. Ольге Ковальковой, Сергею Дылевскому и Марии Мороз - их тоже признали фигурантами "дела Координационного совета" - заочно присудили по 12 лет. DW собрала реакции политиков, а также поговорила с юристом и политологом о том, зачем белорусские власти вынесли настолько суровые приговоры и как это повлияет на политическую деятельность осужденных.

Что о приговорах думают осужденные политики?

"Сегодня заочный суд вынес мне так называемый приговор в 15 лет тюрьмы", - написала в своем телеграм-канале Светлана Тихановская. Следствие вменяло ей сразу десять обвинений: самовольное присвоение звания и власти, оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности, заговор с целью захвата власти, разжигание вражды, создание экстремистского формирования, воспрепятствование работе ЦИК и другие. Прокурор Михаил Ковалев запрашивал для нее 19 лет лишения свободы, судья Петр Орлов заочно приговорил ее к 15 годам колонии.

По словам Тихановской, она не думает о том, что белорусские власти хотели сказать ей этим приговором. "С ним или без него" она и дальше намерена "делать все возможное, чтобы освободить политических заключенных и привести страну к демократическим переменам".

Глава НАУ, бывший дипломат Павел Латушко заочно осужден на 18 лет колонии строгого режима. В своем видеообращении он сказал, что и дальше намерен бороться за свободу и демократию. "Заочный приговор дает возможность продолжать бороться, идти прямо, не сворачивая, к той цели, которую поставил в своей жизни: добиваться свободной демократической Беларуси, где не будет политических заключенных".

Светлану Тихановскую обвинили в самовольном присвоении звания и власти Фото: Natalia Fedosenko/Tass/dpa/picture alliance

Он также обратился к правительствам стран ЕС и США и попросил о поддержке, а именно: закрыть для Беларуси грузовое сообщение с ЕС, ужесточить санкции в отношении Беларуси, признать КГБ и ГУБОПиК террористическими организациями, создать специальный трибунал для суда над режимом Лукашенко за систематические нарушения прав человека. "Да, это виртуальные сроки. Это не настоящий суд. Но этот ненастоящий суд по-настоящему держит в тюрьме тысячи белорусов и белорусок, незаконно осужденных по политически мотивированным приговорам", - заявил Латушко.

Ольга Ковалькова отметила, что 6 марта, в день вынесения приговора, "принимала поздравления". "Это мотивирует меня двигаться дальше, бороться за демократию, за освобождение наших друзей, которые находятся в белорусских тюрьмах, за то, чтобы в Беларуси мнения разных людей были услышаны и мы уважали друг друга" (в переводе с белорусского - Ред.), - коротко прокомментировала она вынесенный приговор.

Как приговор повлияет на работу политиков?

Политическая деятельность как Светланы Тихановской, так и Павла Латушко связана с поездками и визитами в разные страны. Скажется ли на них факт судимости? Могут ли их задержать и экстрадировать, когда есть решение белорусского суда? Адвокат, специалист в области международного правового сотрудничества Алесь Михалевич считает, что вряд ли. "Дополнительных угроз экстрадиции у них не появится. Если Интерпол не принял запрос от белорусских властей, когда Тихановская была в статусе обвиняемой, вряд ли он пойдет навстречу и сейчас. Наоборот, у многих стран могут возникнуть дополнительные вопросы насчет того факта, что политики были осуждены заочно: это нарушает право человека на защиту".

По словам Михалевича, есть страны, откуда Тихановскую, скорее всего, могут экстрадировать: например, Казахстан, Армения, Азербайджан, Российская Федерация. Но если она поедет туда по официальному приглашению, это вряд ли произойдет. "Например, Турция для обыкновенных активистов - довольно небезопасная страна. Но если Тихановскую пригласят туда на высшем уровне, вряд ли ее задержат и выдадут белорусским властям. Для людей ее уровня ничего не изменится".

Другие осужденные по делу - Сергей Дылевский, Ольга Ковалькова, Мария Мороз - не настолько публичные фигуры. Какие последствия могут быть для них? Михалевич предполагает, что их тоже не выдадут, однако советует им "ни в коем случае не ездить в такие страны, как Турция или Египет". "Но я уверен, что они и сами не собираются", - говорит адвокат.

Почему Латушко присудили больше, чем Тихановской?

Светлане Тихановской предъявили большее количество обвинений, чем Павлу Латушко, но именно он получил больший срок. Старший исследователь Центра новых идей Павел Мацкевич считает, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности: Павел Латушко - выходец из госаппарата: он работал министром культуры, послом. Поэтому белорусские власти рассматривают его как "предателя", говорит Мацукевич. "Все, кто покинул госслужбу, с точки зрения белорусских властей - предатели. Для них, соответственно, и особые условия наказания. Я думаю, это в том числе сигнал тем, кто остался в системе, с какими рисками сопряжено любое участие в протестной активности".

Смогут ли продать конфискованное жилье политиков?

По мнению Алеся Михалевича, идея с заочными судами - это "признак бессилия режима". Единственный плюс, который они дают, - возможность конфисковывать имущество, считает адвокат. Но и с этим пока не все так просто. 6 марта арестованную квартиру Сергея Тихановского выставили на аукцион, но он не состоялся: не нашлось желающих в нем участвовать. "Было бы удивительно, если бы нашлись желающие приобрести такой сомнительный актив, - рассуждает аналитик Павел Мацукевич. - Хотя я думаю, что в конечном счете власти найдут способ передать конфискованное имущество кому-нибудь за "особые заслуги". Хотя, конечно, с точки зрения нормального человека это сомнительное приобретение".

"Заочные" суды в Беларуси появились в 2022 году Фото: Ales Petrowitsch/DW

По решению суда у Павла Латушко конфискуют земельный участок и дом в Ждановичах, а также более 50 тысяч евро на счетах, у Ольги Ковальковой - жилье в Минске и деньги на счету, у Сергея Дылевского - два автомобиля, у Марии Мороз - долю дома в Брестской области.

Алесь Михалевич считает, что если власти опустят цены на конфискованное имущество ниже рыночных, могут найтись желающие купить его, "даже понимая, что они будут пользоваться им относительно недолго". "Думаю, белорусы отлично понимают, что покупать то, что грубым образом отжали, незаконно отобрали, - это грубейшее нарушение права частной собственности".

Превентивная мера?

Аналитик Павел Мацукевич отмечает, что вынесение подобных приговоров уже стало в Беларуси рутиной. Таким образом белорусские власти демонстрируют свою силу: в чьих руках находится судебная система. Параллельно, по мнению аналитика, они пытаются убедить как минимум часть общества, что такие люди, как Тихановская и Латушко, - это преступники. "Несогласие с происходящим в Беларуси и попытку отстоять свои гражданские права так или иначе приравнивают к серьезному насильственному преступлению. Обществу пытаются навязать, что так будет с каждым, чтобы люди были послушными и не участвовали в политической жизни".

По мнению Мацукевича, такие огромные сроки политикам могут быть превентивной мерой белорусских властей, чтобы они не могли вернуться в страну, если ситуация изменится каким-то не кардинальным образом. Он считает, что ситуация куда сложнее для тех, кто находится в Беларуси, получает огромные сроки и отбывает их в тюрьмах. "Сейчас важнее вопрос, удастся ли освободить людей раньше этих нечеловеческих сроков. Я думаю, что эти приговоры не являются сюрпризом ни для Латушко, ни для Тихановской. Но у них есть родственники, которые сидят в тюрьме. И вот это действительно серьезно. И пока вся эта история выглядит как проблема, которую мы не можем решить".

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