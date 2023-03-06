Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы, Павел Латушко - к 18, другие члены Координационного совета оппозиции -12 к годам. Приговоры вынесены заочно.

Минский городской суд в понедельник, 6 марта, вынес приговор по делу участников Координационного совета оппозиции. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы, Павел Латушко - к 18, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому дали по 12 лет колонии, передает корреспондент государственного агентства БелТА. Все приговоры вынесены заочно.

Как указано в приговоре, все обвиняемые признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием. Кроме того, их обвиняют в публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение мер санкций в отношении физических и юридических лиц республики и умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

Дело Координационного совета

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, которого, якобы, поддержали более 80 процентов избирателей. Оппозиция результаты выборов не признала.

14 августа экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о создании "Координационного совета" (КС) для трансфера власти. Первое заседание КС прошло в Минске 18 августа. А уже на следующий день были избран президиум КС и объявлены цели организации: прекращение политического преследования граждан Беларуси со стороны властей, возбуждение уголовных дел, привлечение виновных к ответственности, освобождение всех политзаключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций пострадавшим, признание выборов 9 августа 2020 года недействительными и проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию. Лукашенко назвал создание КС и выдвигаемые им требования "попыткой захвата властисо всеми вытекающими последствиями".

20 августа 2020 года генпрокурор Беларуси заявил о возбуждении против участников КС уголвного дела по статье 361 УК Беларуси ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"). В декабре того же года к нему добавилось уголовное дело "по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Из-за репресиий многие члены Координационного совета, в том числе и сама экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, были вынуждены уехать из Беларуси. Четверо оказались в заключении: Мария Колесникова приговорена у 11 годам колонии, Максим Знак - к 10, Ксения Луцкина - к 8, Алана Гебремариам получили к 2,5 лет.

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