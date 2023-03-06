  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и бывший посол Беларуси в Польше Павел Латушко (справа)
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и бывший посол Беларуси в Польше Павел Латушко (справа)Фото: Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Виталий Кропман
16 мин. назад

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы, Павел Латушко - к 18, другие члены Координационного совета оппозиции -12 к годам. Приговоры вынесены заочно.

https://p.dw.com/p/4OJLQ

Минский городской суд в понедельник, 6 марта, вынес приговор по делу участников  Координационного совета оппозиции. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы, Павел Латушко - к 18, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому дали по 12 лет колонии, передает корреспондент государственного агентства БелТА. Все приговоры вынесены заочно.

Как указано в приговоре, все обвиняемые признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием. Кроме того, их обвиняют в публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение мер санкций в отношении физических и юридических лиц республики и  умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

Дело Координационного совета

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, которого, якобы, поддержали более 80 процентов избирателей. Оппозиция результаты выборов не признала.

14 августа экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о создании "Координационного совета" (КС) для трансфера власти. Первое заседание КС прошло в Минске 18 августа. А уже на следующий день были избран президиум КС и объявлены цели организации: прекращение политического преследования граждан Беларуси со стороны властей, возбуждение уголовных дел, привлечение виновных к ответственности, освобождение всех политзаключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций пострадавшим, признание выборов 9 августа 2020 года недействительными и проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию. Лукашенко назвал создание КС и выдвигаемые им требования "попыткой захвата властисо всеми вытекающими последствиями".

20 августа 2020 года генпрокурор Беларуси заявил о возбуждении против участников КС уголвного дела по статье 361 УК Беларуси ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь").  В декабре того же года к нему добавилось уголовное дело "по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем". 

Из-за репресиий многие члены Координационного совета, в том числе и сама экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, были вынуждены уехать из Беларуси. Четверо оказались в заключении: Мария Колесникова приговорена у 11 годам колонии, Максим Знак - к 10, Ксения Луцкина - к 8, Алана Гебремариам получили к 2,5 лет.

Смотрите также:

Как Координационный совет ищет диалога с режимом Лукашенко

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Женщины против Лукашенко: что стало с активистками протеста?

Женщины против Лукашенко: что стало с активистками протеста?

Год назад женские марши, цепи солидарности и триумвират Тихановской, Колесниковой и Цепкало стали символами белорусской революции. Что стало с женским протестом год спустя? Как белоруски борются с режимом Лукашенко в Беларуси и из-за границы? Как помогают женщинам-политзаключенным и попавшим под репрессии? И кто она - женщина в новой Беларуси?
Политика3 сентября 2021 г.44:21 мин.
external

Белорусы за то, чтобы Путин поменял Лукашенко. Павел Латушко "вТРЕНДde"

Белорусы за то, чтобы Путин поменял Лукашенко. Павел Латушко "вТРЕНДde"

Бывший посол и экс-министр культуры Беларуси, а сегодня член координационного совета оппозиции Павел Латушко рассказал в интервью DW, чего боится Лукашенко и как он относится к Путину, почему Россия теряет в глазах Беларуси свой авторитет и можно ли считать Тихановскую де факто президентом страны.
Политика23 декабря 2020 г.26:50 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский город Бахмут после ракетных ударов

В Киеве принято решение продолжать защищать Бахмут

Конфликты31 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Флаги Украины и Эстонии в Таллинне

Выборы в Эстонии: изменит ли расстановку сил война в Украине

Выборы в Эстонии: изменит ли расстановку сил война в Украине

Политика5 марта 2023 г.
Истребитель F-16 ВВС США

Эксперт: Запад, возможно, поставит Украине истребители

Эксперт: Запад, возможно, поставит Украине истребители

Политика5 марта 2023 г.
Нефтяное месторождение в Астраханской области

Профессор из Йеля: Путин выдумывает данные о ВВП России

Профессор из Йеля: Путин выдумывает данные о ВВП России

Экономика и бизнес5 марта 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европарламента Роберта Метсола во Львове

Визит главы ЕП во Львов и другие события 374-го дня войны

Визит главы ЕП во Львов и другие события 374-го дня войны

Конфликты4 марта 2023 г.
Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Политика4 марта 2023 г.
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

История4 марта 2023 г.
На главную страницу