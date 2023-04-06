На 407-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 6 апреля (время московское).

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В Запорожской области под обстрел российской армии попали город Орехов и Гуляйполе, сообщил глава региональной военной администрации Юрий Малашко. В Орехове зафиксировано попадание в пятиэтажное здание, в Гуляйполе - в объект гражданской инфраструктуры, добавил Малашко. Власти уточняют информацию о пострадавших.

Британское Минобороны: Обучены 10 000 украинских военных

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Британские вооруженные силы обучили уже 10 тысяч украинских военных, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства. В нынешнем году британская армия намерена подготовить 20 тысяч служащих ВСУ.

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Историю Московского патриархата во Львове "завершили за два дня", написал в Telegram мэр города Андрей Садовый. По его словам, был демонтирован самострой Украинской православной церкви МП в Сыховском районе, бывший храм УПЦ МП на улице Тараса Бобанича теперь будет использовать религиозная община Православной церкви Украины, а помещение на улице Пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения. Кроме того, владелица помещения на улице Антоновича разорвала соглашение с УПЦ МП, так что теперь "этот приход прекратила богослужения", сообщил Садовый.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал собрать все ядерное оружие в мире "в одну кучу" и уничтожить. Его слова прозвучали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Таким образом Лукашенко прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о неприемлемости размещения ядерного оружия за пределами территорий ядерных держав. Правитель РБ также призвал США убрать свое ядерное оружие из тех стран, где оно размещено.

В то же время президент России Владимир Путин 25 марта сообщил о намерении РФ разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Александр Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и парламенту не исключил, что в республике при необходимости может быть размещено и стратегическое ядерное оружие.

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В Россию были вывезены не менее 2,5 тысячи граждан Украины, находившихся в тюрьмах на оккупированной РФ территории. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает агентство "Укринформ". При этом офис украинского омбудсмена, по его словам, фиксирует попытки россиян мобилизовать этих людей в "незаконные вооруженные формирования, в том числе, в ЧВК "Вагнер", для участия в боевых действиях против Украины.

Глава ЕК: Си согласился на переговоры с Зеленским

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Си Цзиньпин, Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен на переговорах в Пекине Фото: Ludovic Marin/Pool Photo via AP/picture alliance

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда для этого "будут подходящие условия и подходящее время". Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пресс-конференции после переговоров с китайским лидером в Пекине, передает агентство AFP. Фон дер Ляйен назвала эти слова Си "позитивным сигналом".

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В Омске ФСБ начала вызывать на "опрос" местных жителей, уезжавших на время мобилизации из страны, пишет издание "Важные истории". "Диалог был примерно следующий: здравствуйте, не могли бы вы подойти к нам завтра по адресу, нам нужно вас опросить, почему вы недавно выезжали за границу", - рассказал журналистам один из собеседников. Другие подписчики издания, живущие в Омске, рассказывали аналогичные истории. "На допрос, конечно же, никто не пошел", - отметил один из них.

Журналисты позвонили в омское управление ФСБ, где сотрудник подтвердил им факт проведения "опроса". "Побеседуем, протокол опроса составим, спокойно пойдете домой. Наша работа такая", - сказал он. Правозащитники сообщили "Важным историям", что подобная практика пока не носит в РФ массовый характер. Однако, по их данным, после таких "опросов" уже было возбуждено несколько уголовных дел по статье за госизмену.

Глава ЕК: Брюссель твердо придерживается мирного плана Киева

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине выразила надежду, что "Китай сыграет свою роль (в урегулировании войны в Украине - Ред.) и поможет заключить справедливый мир, который будет основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины". При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что "твердо придерживается мирного плана Зеленского".

Кроме того, председатель Еврокомиссии сказала: "Мы рассчитываем, что Китай не будет поставлять России никакую продукцию военного назначения, ни напрямую, ни косвенно".

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"Укроборонпром" начнет производство 125-мм снарядов для танков вместе с польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa. Согласно договору между компаниями, новые производственные линии развернут в польских городах, чтобы снять риски ракетных ударов по ним. Украинская сторона предоставит для производства снарядов "свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", пишет "Укроборонпром" в Telegram.

В украинской компании добавляют, что заключение договора с Polska Grupa Zbrojeniowa состоялось в рамках визита Зеленского в Польшу.

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Диана Арбенина Фото: picture-alliance/dpa/V. Pesnya

Генпрокуратуру РФ попросили проверить певицу Диану Арбенину по статье о "дискредитации ВС РФ". С такой просьбой обратился глава "общественной организации" "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин, пишет ТАСС.

Как сообщается, причиной стала критика войны в Украине, которую якобы высказывала лидер группы "Ночные снайперы". В качестве таковой российские СМИ приводили, в частности, слова из песни "Не молчи", которую Арбенина представила на концерте в Челябинске в апреле 2022 года: "Я не плачу. Нет слёз и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой".

С тех пор было отменено несколько концертов "Ночных снайперов" в России. В частности, речь идет об отмене выступлений группы в Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске, планировавшихся в рамках большого гастрольного тура коллектива в апреле-июле 2023 года.

Власти Брянской области заявили о пресечении прорыва украинской ДРГ

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Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о "пресечении попытки проникновения" в регион "украинской ДРГ в количестве 20 человек". Это якобы произошло в районе села Случовск Погарского района, написал Богомаз в Telegram. "Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - добавил он.

2-3 марта российские СМИ распространили противоречивую информацию о вторжении "украинских диверсионно-разведывательных групп" на территорию Брянской области. Сообщалось об обстреле школьного автобуса, взятии заложников, подрыве электроподстанции и газовой станции, убитых и раненых, включая детей. Позднее часть сообщений была опровергнута местными властями. Ответственность за эти события взял на себя Русский добровольческий корпус (РДК) - подразделение добровольцев, воюющее на стороне Украины с августа 2022 года.

Хроника событий 6 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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