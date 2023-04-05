Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

На 406-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 5 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Дополнительные гарантии безопасности для Украины

Польша постарается добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО на предстоящем в июле саммите Североатлантического альянса в столице Литвы Вильнюсе. "Сегодня мы пытаемся получить для Украины на следующем саммите НАТО в Вильнюсе дополнительные гарантии безопасности, которые усилят военный потенциал Украины", - заявил президент Польши Анджей Дуда в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дуда также выразил готовность передать Украине все имеющиеся в распоряжении Польши истребители МиГ-29. Зеленский находится в Польше с официальным визитом. Это его третий заграничный вояж с начала войны России против Украины. В декабре украинский президент посетил Вашингтон, а в начале февраля - Лондон, Париж и Брюссель.

Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи Киеву. Соответствующий документ подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Речь идет о поставках польских бронетранспортеров KTO Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в том числе зенитно-ракетный комплексов Piorun, истребителей МиГ и другого вооружения. По словам Зеленского, речь идет не только о поддержке, но и о сотрудничестве, в частности, в формате закупок, что будет усиливать оборонный потенциал обеих стран.

Военные действия

Бои в Бахмуте Донецкой области Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

В Донецкой области Украины продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут, который российские силы атакуют с конца лета. "На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безрезультатные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта", - сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в вечерней сводке. В сообщении отмечается, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российские силы вели безрезультатные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне усиливают оборонительные рубежи. В сводке Генштаба ВСУ указывается, что за сутки украинские войска отразили более 40 российских атак.

Губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке украинского беспилотника со взрывчаткой в Суземском районе. "Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет", - сообщил он. В Курской области в результате обстрела ВСУ обесточены три населенных пункта приграничного Кореневского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, речь идет о населенных пунктах Гордеевка, Успеновка и Троицкое. "Без электроснабжения остается около 300 человек, пострадавших нет", - отметил чиновник.

Подготовка к контрнаступлению

ВСУ готовят восемь новых штурмовых бригад общей численностью в 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы, сообщил Reuters со ссылкой на военных. По словам собеседников агентства, эти подразделения состоят из мотивированных добровольцев, призванных в рамках кампании в соцсетях и на рекламных щитах. По словам главы МВД Игоря Клименко, среди новобранцев - как бывшие военные и полицейские, так и люди без боевого опыта, в том числе женщины. Министр полагает, что бывших военных можно подготовить за два месяца, а людей без опыта - за четыре.

Россия использует ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Запада Украине в преддверии ожидаемого контрнаступления украинской армии, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их оценкам, Кремль во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 5-6 апреля в Москве попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства под предлогом защиты от "западной военной или террористической угрозы".

Военная помощь Запада Украине

Шесть танков Leopard 2A4, которые Мадрид обязался передать Украине, будут вывезены из Испании во второй половине апреля, сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. По ее словам, ремонтные службы работают над приведением в строй еще четырех танков для возможной отправки в Украину.

Обучение украинских военных управлению танками M1-A1 Abrams начнется "сравнительно скоро", заявил представитель Минобороны США. По его словам, в настоящее время танки укомплектовываются необходимым оборудованием. США согласились поставить танки Украине в минувшем январе, уступив давлению со стороны Германии, которая увязала поставки немецких танков Leopard 2 с одновременным предоставлением Киеву танков Abrams.

Китай не поддерживает вторжение России в Украину

Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь и не признает аннексию украинских территорий, включая Крым и Донбасс, заявил постоянный представитель КНР в ЕС Фу Цун в интервью газете The New York Times. По словам Фу Цуна, Пекин не осудил российское вторжение в Украину, поскольку понимает аргументы РФ об "оборонительной войне против расширения НАТО" и считает, что "глубинные причины сложнее", чем говорят западные лидеры. Фу Цун призвал не беспокоиться по поводу того, что председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не звонил Зеленскому. По словам китайского дипломата, это не значит, что Китай поддерживает Россию, просто Си сейчас очень занят.

Пекин может сыграть "важную роль" в поисках "пути к миру" в Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в Китай с трехдневным государственным визитом. До прилета в КНР Макрон и президент США Джо Байден обсудили по телефону роль Китая в урегулировании украинского конфликта и выразили готовность привлечь Пекин к усилиям, направленным на окончание войны в Украине. В Пекине Макрон пообещал, что Париж останется верен " общей ответственности за мир и стабильность". При этом он предостерег Европу от разрыва экономических отношений с Китаем. Франция "обязуется и впредь активно поддерживать коммерческие отношения с Китаем", сказал он.

Любые поставки Китаем летальной помощи России для использования в войне в Украине будут "исторической ошибкой с глубокими последствиями", предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На пресс-конференции после встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе, Столтенберг также подчеркнул, что будущее Украины - в евроатлантической семье.

Визит главы МАГАТЭ в Калининград

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Калининграде с представителями ряда российских ведомств. "Я продолжаю усилия, направленные на защиту Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, которая отвечает общим интересам", - написал Гросси в Twitter по итогам встречи.

Вблизи Запорожской АЭС упал ударный беспилотный летательный аппарат польского производства, состоящий на вооружении ВСУ, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на командира подразделения ВС России, обеспечивающего безопасность АЭС. "Вес аппарата составлял более 2 кг. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами", - цитирует агентство слова российского военного.

Расследование военных преступлений

Совет ООН по правам человека продлил на год мандат следователей, выявляющих военные преступления в Украине на фоне российского вторжения. 28 стран поддержали продление мандата Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, 17 воздержались, две страны высказались против. В мартовском докладе комиссии говорится, что преступления, совершенные войсками РФ в Украине, включая пытки и удары по энергетической инфраструктуре, могут квалифицироваться как преступления против человечности. Комиссия также установила, что около 16 тысяч детей были незаконно вывезены из Украины в Россию.

В Украине прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военных, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны. Их будут судить за жестокое обращение с гражданским населением во время оккупации Черниговской области. "Следствием установлено, что в начале марта 2022 года в оккупированном селе Ягодное военные ВС РФ лишили свободы и насильно удерживали в подвале школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

Посевная в Украине

Украина рассчитывает засеять в этом году более 13 млн гектаров сельскохозяйственных земель, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "В общей сложности надеемся засеять в этом году более 13 млн гектаров. Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям - это приоритет", - сказал Шмыгаль. Он отметил, что после российского вторжения Украина превратилась в самую начиненную минами, бомбами и снарядами страну Европы - взрывоопасными предметами усеяно около 174 тыс. кв. км территории.

Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку на фоне кризиса с переизбытком украинского зерна в стране. Накануне Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного ввоза зерна из Украины еще на год - до 5 июня 2024 года. Польские аграрии, как и сам Ковальчик, считают, что эта мера дискриминирует польских производителей зерновых. "Поскольку совершенно ясно, что основное требование фермеров не будет удовлетворено Еврокомиссией, я принял решение и подал в отставку с поста министра сельского хозяйства", - заявил Ковальчик.

ЮНЕСКО поможет Украине

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) пообещала дальнейшую поддержку Украине. "С самых первых дней войны ЮНЕСКО поддерживала украинский народ, помогая защищать культуру, наследие, образование и безопасность журналистов. Эта поддержка будет продолжаться и расширяться в 2023 году", - заявила гендиректор организации Одре Азуле в ходе двухдневного визита в Киев. По ее словам, ЮНЕСКО в ближайшие недели выделит более 10 млн евро на усиление психосоциальной поддержки учащихся в школах. Гендиректор ЮНЕСКО отметила, что ущерб, причиненный войной России против Украины, огромен - для его устранения в одной лишь культурной сфере в течение ближайших 10 лет понадобится 6,9 млрд долларов.

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