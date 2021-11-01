 Оргпреступность в 2020 году нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро | Новости из Германии о Германии | DW | 01.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Оргпреступность в 2020 году нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро

Объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее, сообщает BKA. Глава МВД Зеехофер заявил о беспрецедентном давлении на банды.

Наручники, пистолет в кобуре и полицейский автомобиль

Организованная преступность в Германии в 2020 году нанесла экономике страны ущерб в размере 837 млн евро. Такие данные обнародовало в понедельник, 1 ноября, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA). По его сведениям, объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее. В то же время число подозреваемых незначительно сократилось - c 6848 до 6529 человек.

Большинство банд насчитывали менее 10 участников

Полиция в 2020 году провела 594 предварительных расследований дел, связанных с оргпреступностью. Большинство фигурирующих в них банд (70,7 процента) насчитывают менее 10 человек, чуть более четверти (27,3 процента) включают от 11 до 50 участников, а самая крупная состояла из 158 человек.

Наркотики, мошенничество, преступления против собственности

Более трети группировок связаны с оборотом наркотиков. Кроме того, банды часто вовлечены в мошенничество и преступления против собственности, сообщает BKA. По данным ведомства, многие преступные сообщества действуют на международном уровне. В 2020 году 433 разбирательства были связаны именно с такими группировками.

Стражи порядка особо выделили возросшее число вооруженных подозреваемых. Это касается прежде всего оргпреступности, связанной с наркотиками. Кроме того, группировки все чаще готовы к насилию и запугиванию - как против бывших членов, так и против банд-конкурентов, а также следователей, указали в BKA.

Отмывание денег - самый частый способ скрыть их происхождение

В абсолютном большинстве (91 процент) случаев вместе с уголовным преследованием были начаты финансовые расследования, чтобы получить доступ к активам фигурантов. Как выяснили следователи, в 41 проценте случаев для сокрытия происхождения средств использовалось отмывание денег.

Давление на организованную преступность в Германии "сегодня велико, как никогда", заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Конфискуя активы, нажитые преступным путем, следствие "бьет преступников по самому больному месту", добавил министр.

Смотрите также:

  • Визит в Германию королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году

    Техника на службе немецкой полиции

    Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

  • Новые полицейские Опели в Бранденбурге

    Техника на службе немецкой полиции

    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

  • Porsche Cayenne

    Техника на службе немецкой полиции

    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:06

Как немецкая полиция борется с организованной преступностью в Берлине (09.04.2019)

Контекст

Полиция: Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине

По словам берлинских полицейских, выходцев с Северного Кавказа отличают хорошая физическая подготовка и сплоченность, необычная даже для мафиозных структур. DW с подробностями.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жестокие драки: что чеченцы в Берлине не поделили с арабским кланом и почему полиция бьет тревогу (17.11.2020)  

Чем занимаются армянские "воры в законе" в Германии (05.11.2018)  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска  

В Беларуси задержана журналистка телеканала "Белсат"  

Приюты для домашних животных в Германии трещат по швам. Почему?  