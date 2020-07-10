Экстремизм, наркотики и порнография в немецких Telegram-каналах

В странах с авторитарными режимами Telegram является важным источником альтернативной информации, но в Германии его все чаще используют для противозаконной деятельности, выяснили эксперты.
За последние месяцы Германию потрясли несколько громких скандалов, связанных с обменом информацией в мессенджерах. Два самых ярких примера: раскрытие крупной сети педофилов в июле и распространение правоэкстремистских материалах в рядах полиции в сентябре этого года. Обе истории произошли в земле Северный Рейн - Вестфалия и были раскрыты через чат-группы.
В том числе и из-за этих громких дел мессенджеры попали под пристальное внимание немецких ведомств и правоохранителей. В начале октября ведомство по делам СМИ земли Северный Рейн - Вестфалия (Landesanstalt für Medien NRW) опубликовало исследование правонарушений и запрещенных материалов в мессенджере Telegram. Согласно выводам экспертов, хотя только около 10% немцев имеют аккаунты в Telegram, именно это приложение является сегодня одной из самых активно используемых площадок для распространения запрещенного контента.
В ходе исследования, которое по заказу ведомства провели ученые Университета Грайфсвальда (Universität Greifswald), были проанализированы более 900 групп и каналов на немецком языке, в которых распространяются подобные материалы. Из пресс-релиза исследования может создаться впечатление, что в Германии Telegram используют только нарушители.
"Это исследование - не репрезентативное, а именно эксплоративное, - возражает директор ведомства по делам СМИ земли Северный Рейн - Вестфалия Тобиас Шмид (Tobias Schmid). - Мы специально искали правонарушения. К тому же в исследовании не указано соотношение незаконного и законного контента в немецком Telegram".
Исследователи пришли к выводу, что нарушители все чаще переходят с более контролируемых площадок, таких как WhatsApp и Facebook, в Telegram - из-за повышенной защиты этого приложения и фактической невозможности контроля со стороны органов власти. Эксперты также установили, что чаще всего в Telegram встречаются нарушения, связанные с правым экстремизмом, порнографией, продажей наркотиков и поддельных документов.
Для ведомства по делам СМИ это исследование своего рода "анализ рисков", говорит Тобиас Шмид. А для правоохранителей - возможная помощь в поиске преступников, которые распространяют запрещенные материалы. И в том случае, если они не могут выйти на нарушителей самостоятельно, они надеются на сотрудничество со стороны платформы. "А если Telegram не идет нам навстречу, возникает вопрос, не лежит ли ответственность и на самой платформе", - задает вопрос Шмид.
Частные чаты и группы в Telegram никак не контролируются со стороны мессенджера. Правда, пользователи могут пожаловаться на открытые каналы, стикеры и ботов, если те содержат нелегальный контент. Также Telegram утверждает, что блокирует террористические боты и каналы.
По словам Шмида, решением проблемы стало бы сотрудничество с Telegram: "Мессенджеру следует взять на себя ответственность и блокировать или удалять определенный контент. Другие платформы, такие как Facebook или Twitter, уже действуют по схожему принципу".
Независимость, отсутствие цензуры и децентрализованная структура Telegram - у компании нет даже четкого офиса - являются главной отличительной чертой платформы, которую в 2013 году запустил российский предприниматель Павел Дуров. По всему миру около 400 миллионов человек пользуются сервисом каждый месяц. Во многих странах, включая Россию и Беларусь, Telegram-каналы даже потеснили традиционные СМИ и стали если не главным, то одним из главных источников альтернативной информации, а также средством коммуникации для активистов, правозащитников и других общественных групп. Российские власти неоднократно предпринимали попытку заблокировать мессенджер, правда, безуспешно.
"Нам нужны такие пространства для социальных контактов, творческого обмена и формирования мнений, - подчеркивает автор исследования Якоб Юнгер (Jakob Jünger) - Но открытость интернета влечет за собой и коммуникацию, преследующую совсем иные цели. Те, кто регулирует деятельность масс-медиа, сталкиваются с дилеммой: как одновременно защитить свободу выражения мнений и не допустить дискриминации?"
Использование Telegram в странах с авторитарными режимами с целью критики политической системы является главным аргументом мессенджера против передачи властям какой-либо информации о пользователях. Но в Германии сервис нашел совершенно другое применение, считает Тобиас Шмид. "Сложилась ситуация, при которой Telegram во многих странах мира действительно является источником альтернативной информации, который даже, возможно, "работает" на укрепление демократии, - говорит Шмид. - Но, в то же время, в Германии Telegram все больше и больше используется для совершения преступлений, и мы не можем это игнорировать. Мы должны это остановить".
Пока попытки исследователей и ведомства по делам СМИ Северного Рейна - Вестфалии связаться с Telegram не увенчались успехом - но они не теряют надежды и ждут реакции компании на свое исследование.
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