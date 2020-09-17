Правые экстремисты в рядах немецкой полиции? Все началось с чата

В немецкой полиции вновь выявили среди служащих случаи распространения правоэкстремистских материалов. Полицейские обменивались ими в приватных чат-группах в WhatsApp. Что было дальше?
Несколько десятков полицейских на западе Германии подозревают в распространении правоэкстремистских материалов в приватных чат-группах. Известно об этом стало 16 сентября из заявления министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберта Ройля (Herbert Reul), сделанном по результатам проведенной в тот же день спецоперации с участием 200 сотрудников МВД. Они провели обыски в 34 объектах - полицейских участках, а также частных квартирах своих коллег в Дуйсбурге, Эссене, Мёрсе, Мюльхайме-на-Руре и Оберхаузене.
Скандал всплыл на поверхность совершенно случайно, в ходе расследования в отношении 32-летнего полицейского из Эссена, которого подозревали в передаче служебной информации журналисту. В его личном мобильном телефоне, конфискованном в августе, обнаружили пять чат-групп в мессенджере WhatsApp, в которых участвовали 28 его коллег, из них 14 активно распространяли правоэкстремистские материалы.
Чат-группы были созданы с 2012 по 2015 год. В них следователи обнаружили 126 фотографий и коллажей с изображением Адольфа Гитлера, нацистской символики, военных знамен "третьего рейха", а также фиктивное изображение беженца в газовой камере концлагеря.
Между собой всех 29 участников скандала связывает то, что в прошлом в разные периоды времени они работали в одном полицейском управлении в Мюльхайме-на-Руре. Среди них не только этнические немцы, но и люди с миграционными корнями, мужчины и женщины.
Все 29 полицейских временно отстранены от службы, против них начаты дисциплинарные процедуры. Кроме того, в отношении 11 из них инициировано уголовное расследование по подозрению в разжигании ненависти. Хубертус Ройль также пообещал добиться увольнения из полиции 14 активных распространителей правоэкстремистских материалов. Кроме того, министр объявил о назначении специального уполномоченного, который, среди прочего, должен подготовить доклад о ситуации с правым экстремизмом в рядах полиции.
Все сведения о скандале, обнародованные главой земельного МВД Хербертом Ройлем 16 сентября, опираются на изучение содержимого одного мобильного телефона полицейского из Эссена. По словам министра, в ходе спецоперации у 14 его коллег были конфискованы смартфоны и другие носители данных, так что в ближайшее время круг участников чат-групп может расшириться, а также может появиться много новой информации.
Полицейские использовали исключительно личные смартфоны для переписки в этих чат-группах, подчеркнул глава полицейского управления Эссена Франк Рихтер (Frank Richter). Поэтому у начальства не могло возникнуть подозрений в том, что их подчиненные занимаются противоправными действиями, считает он. При этом Рихтер выразил удивление, что ни один из участников чат-групп не сообщил об этом.
Ничего удивительного в этом не видит профессор криминологии юридического факультета Бохумского университета Тобиас Зингельнштайн (Tobias Singelnstein). По его словам, у полицейского, заметившего нарушения, имеется сейчас единственная возможность сообщить об этом - в служебном порядке. В то же время в полиции совсем не одобряют жалобы коллег друг на друга. Чтобы бороться с внутренними нарушениями в полиции, юрист советует МВД создать возможность подачи ее сотрудниками анонимных жалоб.
Трудно себе представить, что такую разветвленную сеть чат-групп все эти годы в полиции никто не замечал, говорит Зингельнштайн. По его мнению, она свидетельствует о "структурной проблеме, а не о единичных случаях". Юрист напомнил об исследованиях, проведенных в 1990-х годах, согласно которым от 5 до 15 процентов сотрудников полиции были склонны симпатизировать правоэкстремистским взглядам. Однако, как указывает Зингельнштайн, эти исследования устарели, а для понимания нынешней ситуации нужны новые.
В федеральном министерстве внутренних дел "шокированы" известием о происходящем в Северном Рейне-Вестфалии, заявил пресс-секретарь главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) в Берлине. По его словам, это "пощечина" всем немецким полицейским, которые преданно служат демократическому правовому государству. Эксперт по внутренней политике фракции ХДС в бундестаге Армин Шустер (Armin Schuster) считает, что в немецкой полиции нет правоэкстремистских сетей, действующих по всей стране. Хотя речь уже давно не идет о единичных случаях, "не просматривается структур или сетей, которые целенаправленно работали бы на всей территории страны", заявил Шустер телекомпании ARD.
Нынешний случай в Северном Рейне-Вестфалии - не первый и не единственный в Германии за последнее время. Так, в Гессене в нынешнем году в ходе расследования рассылки писем с угрозами со стороны правых экстремистов в адрес политиков и журналистов следователи вышли на чат-группу полицейских, обменивавшихся правоэкстремистскими материалами. В Баден-Вюртемберге в феврале нынешнего года было начато расследование по такому же поводу в отношении семи курсантов полицейской школы. В Баварии в прошлом году была обнаружена чат-группа полицейских, в которой распространялись ненавистнические высказывания о мусульманах.
В Мекленбурге - Передней Померании в прошлом году была выявлена правоэкстремистская группировка "Северный крест" ("Nordkreuz"), планировавшая совершение политических убийств по всей Германии.
Экстремисты составили списки потенциальных жертв с адресами почти 25 тысяч своих противников и для реализации этой цели похитили из полицейских запасов стрелковое оружие и более 30 тысяч патронов. Основателем "Северного креста" является сотрудник спецназа полиции Марко Г., который с июля прошлого года находится под стражей.
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в июле представил доклад о угрозах безопасности в стране в 2019 году. Он заявил о росте антисемитизма, расизма и правого экстремизма и назвал последний "самой большой угрозой демократического правового государства" в Германии.
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