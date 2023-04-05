Мать Маши Москалевой забрала ее из приюта в Тульской области

Мать забрала из приюта Машу Москалеву, год назад нарисовавшую антивоенный рисунок в школе. Ее отца за это приговорили к 2 годам колонии по обвинению в "дискредитации" армии РФ.

Машу Москалеву, которая на уроке в школе нарисовала антивоенный рисунок, забрала ее мать Ольга Ситчихина из реабилитационного центра города Ефремов Тульской области. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, Ситчихина в настоящее время "не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в это учреждение".

Как заметила Львова-Белова, сначала Маша не хотела жить у матери, но сейчас "ее позиция изменилась", о чем девочка сама сообщила по телефону. Омбудсмен также рассказала, что в среду сама встретилась с Ситчихиной и обсудила сложившуюся в семье ситуацию - "они долгое время не жили вместе, общались крайне мало".

Как отмечает агентство "Интерфакс", на 6 апреля в Ефремовском межрайонном суде назначено закрытое судебное заседание, будет рассматриваться вопрос об ограничении обоих родителей Маши в родительских правах.

Рисунок школьницы обернулся судебным приговором отцу

В апреле 2022 года в школе №9 города Ефремов шестиклассникам дали на уроке задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. После этого 13-летняя Маша Москалева изобразила два флага - РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором - "Слава Украине".

Директор школы вызвала полицию, на следующий день девочку вместе с отцом и службой опеки увезли в отделение, а еще через день в школу для "проведения беседы" с Машей пришли сотрудники ФСБ. На самого Алексея Москалева составили административный протокол по статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сославшись на его антивоенные комментарии в соцсетях.

Перед новым годом в квартире Москалева прошел обыск, причем сотрудники Федеральной службы безопасности, по словам мужчины, изъяли все семейные накопления. На Москалева завели уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима по этому обвинению. Москалев скрылся из-под домашнего ареста до заседания суда, на котором был оглашен приговор. 30 марта МВД Беларуси сообщило, что он был задержан в Минске. Адвокат Москалева Дмитрий Захватов 4 апреля рассказал изданию "ОВД-Инфо", что его подзащитный пропал. "Его вытащили, увезли в неизвестном направлении", - рассказал он. Уже почти неделю, с 30 марта, мужчина не выходит на связь, его местонахождение неизвестно адвокатам, представляющим его интересы.

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