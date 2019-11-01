 Скончался правозащитник Сергей Ковалев | Новости политики из Германии | DW | 09.08.2021

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Политика

Скончался правозащитник Сергей Ковалев

Известный российский правозащитник, советский диссидент, один из авторов Декларации прав человека и гражданина и конституции РФ Сергей Ковалев ушел из жизни в возрасте 91 год.

Сергей Ковалев

Российский политический и общественный деятель, первый уполномоченный по правам человека в РФ, правозащитник Сергей Адамович Ковалев умер во сне в пятом часу утра 9 августа в Москве в возрасте 91 год. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

Сергей Ковалев  был советским диссидентом, а после перестройки стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Он занимал должность уполномоченного по правам человека, выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы конституции РФ.

"Нам будет не хватать Сергея Адамовича во всех отношениях: как любимого старшего друга, бесстрашного соратника, интеллектуала и советчика, верного идее прав человека всегда и во всем, на войне и в буднях, в политике и в повседневной жизни. Глубокие соболезнования родным", - написали на странице международного общества "Мемориал" в Facebook представители этой правозащитной организации.

Сергей Ковалев родился 2 марта 1930 года в украинском городе Середина-Буда в семье железнодорожника. Два года спустя его семья переехала в Подмосковье. В 1954 году Ковалев закончил биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "биофизика". Опубликовал более 60 научных работ, в МГУ возглавлял отдел математических методов в биологии, защитил кандидатскую диссертацию.

В середине 1950-х годов начал заниматься  общественной деятельностью . В мае 1969 года вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР - первой независимой общественной ассоциации в стране. В 1971 года Ковалев стал одним из ведущих участников издания "Хроники текущих событий" – информационного бюллетеня советских правозащитников.

В декабре 1974 года он был арестован по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде". Центральным пунктом обвинения было участие в издании "Хроники текущих событий". В 1975 году Ковалев был приговорен к семи годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки.

С 1990 года Ковалев - сопредседатель общества "Мемориал" В 1993 году он стал председателем Комиссии по правам человека при президенте России. В 1994 году Ковалев был избран Госдумой первым уполномоченным по  правам человека  в России.

В 2006 году Ковалев вступил в партию "Яблоко", а также был избран сопредседателем "правозащитной фракции" этой партии. С 2012 по 2019 годы являлся членом федерального комитета "Яблока".

Как сообщается, смерть ветерана правозащитного движения не связана с коронавирусом.

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    Автор: Янина Мороз


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