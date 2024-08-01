Почему в обмене не участвовали белорусские политзаключенные?

Между Россией и Западом состоялся масштабный обмен заключенными. Однако в списках не оказалось политзаключенных из Беларуси. Почему так вышло - разбирается DW.

Масштабный обмен заключенными между Россией, Беларусью и западными странами состоялся 1 августа. Есть среди обмененных и немецкий гражданин Рико К., который был приговорен в Беларуси к смертной казни, а затем помилован Александром Лукашенко.

Учитывая, что Рико К. судили в РБ, можно было бы надеяться, что в списках на обмен будут и имена белорусских политзаключенных - на данный момент их 1391 человек. Однако никто из политзаключенных Беларуси на свободу не вышел. Почему в списках не оказалось белорусов и получила ли Беларусь и Лукашенко хоть что-то от этой сделки - у DW.

Демсилы пытались обсуждать вопрос с немецкими политиками

Глава Народного антикризисного управленияПавел Латушко считает, что в подобных обменах, безусловно, должны фигурировать и белорусские политзаключенные - именно поэтому он пытался поднять этот вопрос перед немецкими политиками.

Политик рассказал DW, что направил обращения ряду депутатов бундестага, которые занимаются правами человека и белорусским вопросом. Кроме того, Латушка обратился к немецким дипломатам в Варшаве, чтобы донести позицию белорусских демсил до МИД Германии.

О контактах с немецкой стороной 31 июля рассказал DW и советник лидера демсил Беларуси Светланы Тихановской Франак Вечерко: "Мы говорили с немецкими и европейскими политиками по разным вариантам освобождения политзаключенных, поднимали вопрос возможного обмена. Но большинство договоренностей не разглашается, такие дела требуют тишины".

Павел Латушко Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Латушко: "Политическое решение находится в руках Германии"

По мнению Павла Латушко, Лукашенко не был субъектом этого обмена - он выступал как "инструмент, выполняющий волю своего хозяина в Кремле". Демсилы так же не были стороной переговоров и, как считает глава НАУ, не могут добиться освобождения политзаключенных от Лукашенко, так как средства давления на него находятся в руках западных партнеров.

"Мы не можем вести коммуникацию с Путиным. Единственный канал коммуникаций, который для нас существует, - это представители Германии. Этот сигнал мы им направили, и политическое решение находится в их руках. А значит этот вопрос надо адресовать не нам, а к представителям Германии, которые хорошо осведомлены о том ужасном состоянии, в котором находятся политзаключенные в Беларуси", - говорит Павел Латушко.

Вечерко: "У демсил нет лукашенковских шпионов для обмена"

Объясняя, почему в списках на обмен не оказалось белорусских политзаключенных, Франак Вечерко подчеркивает, что ситуации в Беларуси и России кардинально разные.

"Во-первых, Лукашенко всегда был намного более жесток к политзаключенным, и репрессии в стране более массовые. Для него политзаключенные имеют намного большее значение, чем для Путина. Во-вторых, у белорусских демсил нет лукашенковских шпионов на западе, которых можно было бы предложить к обмену", - говорит Вечерко.

Офис Светланы Тихановской заявил, что не участвовал в переговорах по обмену Фото: DW

В данной ситуации, по мнению Вечерко, Россия обменяла заключенных на своих арестованных на Западе шпионов. "Может ли Путин попросить Лукашенко предоставить ему пару белорусских политзаключенных для обмена? Думаю, что может. Но вряд ли у него есть мотивация", - считает советник Тихановской.

Вместе с тем, произошедший обмен заключенными между Россией и Западом показал, что подобные обмены возможны и с этим можно работать, считает Франак Вечерко. "Этот прецедент открывает возможности и для нас", - полагает он.

Хомич: "В любой коммуникации должен быть вопрос политзаключенных Беларуси"

Сестра политзаключенной Марии Колесниковой Мария Хомич на своей странице в Facebook написала, что все письма, направоленные в последние дни в адрес немецких политиков, не имели никакого смысла, ведь такие сделки планируются месяцами, если не годами. По ее мнению, текущий обмен заключенными между Россией и Западом - это проверка для белорусский демсил.

"Реальность такова, что во всех обсуждениях обмена в белорусских, немецких и российских медиа нет ни слова о белорусских политзаключенных", - отмечает сестра Марии Колесниковой.

Татьяна Хомич в Ахене, май 2022 года Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance

Хомич считает, что на каждой встрече международным партнерам нужно повторять, что "в любой ситуации - коммуникации, обмена, отмены санкций должен быть включен вопрос освобождения белорусских политзаключенных". "Иначе зачем были все эти телодвижения, приемы, поездки, рукопожатия и красивые речи?" - пишет Татьяна Хомич.

Получил ли что-то Лукашенко от этой сделки?

Ситуацию с приговоренным к смертной казни, а затем помилованным Лукашенко немецким гражданином Рико К., многие аналитики называли услугой Лукашенко Путину. В этой ситуации Лукашенко, по мнению Латушко, может рассчитывать на какие-то" бенефиты", хотя и не факт, что их получит: "От Путина он может получить просто похлопывание по плечу, потому что он в общем-то и так обязан делать все, что ему скажут в Кремле просто за сохранение российской поддержки".

Бывшая политзаключенная и главред издания Plan B Ольга Лойко также считает, в ситуации Лукашенко не получил какие-то серьезные материальные "плюшки", ведь сейчас "не те обстоятельства". По ее словам, очевидно, что на закрытых переговорах на Валааме Лукашенко поставил перед Путиным нефтяной вопрос - как сообщалось, "Роснефть" требует предоплату за поставки нефти в Беларусь.

"На следующий же день после переговоров Лукашенко позвонил главе "Роснефти", что совершенно ему не по чину - этим должны заниматься другие люди. Вероятно, действительно были личные договоренности с Путиным об этом. Получилось смешно: предоплату ввели, предоплату отменили. Так что от ареста Рико К. он ничего не получил", - считает Лойко.

Белорусское общество должно извлечь уроки

Подобные обмены заключенных - это шанс для освобождения "сложных" заложников, читает Ольга Лойко. "Такие обмены возможны. Они происходят по-разному и разные по масштабам, и сейчас очень важно сделать правильные выводы и сфокусироваться в том числе на этом пути".

По мнению бывшей политзаключенной, белорусское общество и демсилы должны вынести урок из сложившей ситуации, когда в результате обмена ни один белорусский политзаключенный не был освобожден. Лойко подчеркивает, что процесс освобождения политзаключенных - это очень большая и сложная работа, и для того, чтобы она велась эффективнее, в демсилах и гражданском обществе должен быть четко сформулирован единый запрос. "Должна быть команда, которая вместе будет работать на одну цель", - говорит Лойко.

Вместе с тем отсутствие белорусских политзаключенных в списках на обмен Лойко не считает провалом. "Это сложная схема, и наверняка в нее хотело бы "вписаться" больше людей, чем попало в итоге. Но надо показывать нашим политзаключенным и всем остальным, что мы работаем над этим треком. Да, у нас может не получиться сразу, здесь нет гарантий. Но мы делаем и будем делать для ее реализации этой схемы все, пока не получится".