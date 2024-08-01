Bloomberg: РФ освободила американцев Гершковича и Уилана

Россия освободила граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена заключенными, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, оба американца сейчас следуют "в пункты назначения за пределами РФ".

Российские власти освободили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках большого обмена заключенными, сообщает в четверг, 1 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, оба американца сейчас следуют "в пункты назначения за пределами РФ".

В рамках сделки Кремль также освободит оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, сообщает агентство со ссылкой на европейское официальное лицо, пожелавшее остаться анонимным. В рамках сделки США и их союзники "вернут удерживаемых ими заключенных в Россию", сообщили собеседники агентства также на условиях анонимности.

В ночь на 1 августа (по центральноевропейскому времени) американский телеканал Fox News сообщал, что Гершкович и Уилан "завтра" (то есть 1 августа по времени США) вернутся в Соединенные Штаты. Каких-либо подробностей телеканал при этом также не привел.

По сведениям телеканала CBS, администрация американского президента Джо Байдена согласилась на обмен заключенными с Россией. Высокопоставленный чиновник США сообщил каналу, что, помимо Гершковича и Уилана, будет освобождена журналистка Алсу Курмашева.

Путин намекал на возможность обмена Гершковича на Красикова

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший военнослужащий США Пол Уилан считались наиболее вероятными кандидатами на обмен с Вашингтоном. В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону намекнул на готовность освободить Гершковича в рамках обмена. В этой связи он указал на дело Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в Берлине.