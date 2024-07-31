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Reuters: Кара-Мурза переведен из колонии в неизвестное место

Роман Сулима
31 июля 2024 г.

Следом за несколькими другими российскими политзаключенными оппозиционный политик отправлен "в другое место", пишет Reuters.

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Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза в октябре 2022 года (фото из архива)Фото: Natalia Kolenikova/AFP/Getty Images

Общественный деятель Владимир Кара-Мурза-младший, отбывающий 25-летний срок в исправительной колонии ИК-6 в Омске по обвинению в госизмене, был переведен из своей тюрьмы в неизвестное "другое место". Об этом в среду, 31 июля, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные российской тюремной службы ФСИН. Каким именно образом был получен ответ ФСИН, агентство не уточнило.

Адвокат Кара-Мурзы не подтвердил этапирование политика, сообщив, что у него нет информации об этом. В разговоре с изданием "Агентство" защитник указал, что последнее известное место нахождения политика - ФКЛПУ ОБ-11 (Омская областная больница №11 УФСИН), и что 31 июля его не пустили уже второй раз подряд к его подопечному.

В больнице УФСИН Владимир Кара-Мурза находился с 4 июля. Ранее супруга оппозиционера Евгения Кара-Мурза сообщила, что ее муж страдает от полинейропатии в результате двух отравлений. Это заболевание входит в перечень препятствующих отбыванию наказания. 

Обсуждение возможного обмена политзаключенных

Помимо Кара-Мурзы, в течение трех последних дней стало известно об этапировании в России семерых политических заключенных, приговоренных к длительным срокам лишения свободы, в том числе за высказывания против российского вторжения в Украину. По мнению некоторых правозащитников, это является возможным признаком подготовки обмена политическими заключенными с Западом, отмечает Reuters.

Сообщалось об "убытии в неизвестном направлении"  Ильи Яшина, Саши Скочиленко, Олега Орлова, Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой и Кевина Лика. Об их местонахождении не знают ни их близкие, ни адвокаты. Эксперты, опрошенные DW, подчеркивают, что подобных массовых этапирований в истории современной России еще не было. Они также полагают, что это косвенно свидетельствует о подготовке властей РФ к обмену политзаключенных.

Преследование Владимира Кара-Мурзы в РФ

В апреле 2023 года Владимир Кара-Мурза был приговорен в России к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии. До приговора политик провел под стражей год, хотя его защита настаивала, что в связи с диагнозом полинейропатия он не может содержаться в СИЗО.

Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

В начале мая 42-летний Владимир Кара-Мурза, находящийся под стражей с апреля 2022 года, стал лауреатом Пулитцеровской премии.

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