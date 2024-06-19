Кара-Мурзу перевели на еще более строгий режим в колонии

Отбывающий 25-летний срок российский оппозиционер был отправлен на полгода в помещение камерного типа. Новые условия содержания могут угрожать жизни политика из-за его слабого здоровья, считает бывший адвокат Кара-Мурзы.

Администрация шестой исправительной колонии строгого режима в Омской области (ИК-6) перевела оппозиционера Владимира Кара-Мурзу на один из двух самых строгих режимов заключения, предусмотренных в российских колониях. Политик был отправлен на максимально допустимый срок в шесть месяцев в помещение камерного типа (ПКТ), сообщил в среду, 19 июня, его бывший адвокат Вадим Прохоров в Facebook.

"На этот раз формальным поводом для вынесения дополнительного наказания политзаключенному, лишенному свободы в сибирской колонии строгого режима за открытую оппозиционную и журналистскую деятельность, послужило то, что Владимир Кара-Мурза в течение нескольких секунд держал руки не за спиной - когда подошел к месту, куда по внутренним правилам было необходимо положить шапку", - написал Прохоров.

ПКТ представляют собой тюрьму внутри колонии, в которой, согласно российским законам, злостные нарушители отделяются от основной массы заключенных. В камере тесно, использование кроватей после пробуждения запрещено, а ежедневная прогулка во дворе ограничена. Кроме того, короткая встреча с родственниками для помещенных в ПКТ разрешена только один раз в полгода при условии одобрения администрацией.

"Для Владимира Кара-Мурзы, получившего тяжелейшее заболевание в результате двух покушений ФСБ-шников на его жизнь, данные условия отбывания наказания являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни", - подчеркнул Прохоров, добавив, что адвокаты будут обжаловать это решение.

Илью Яшина также перевели на содержание в ПКТ

Как стало известно накануне, в ПКТ перевели и другого политзаключенного - политика Илью Яшина, близкого соратника погибшего в заключении оппозиционера Алексея Навального. До этого Яшин, приговоренный к восьми с половиной годам по статье о распространении "фейков" про российскую армию, почти месяц провел в ШИЗО.

"Понятно, что постоянно сидеть в бетонном карцере, "под крышей" тяжело как эмоционально, так и физически. Это требует максимального напряжения воли и сил. Но в то же время у меня на душе спокойно, и я испытываю моральное удовлетворение", - написал Яшин в Telegram. Политик поясняет, что власти с ним борются, поскольку его действия "попадают в цель, бьют по путинской хунте и воодушевляют людей".

Преследование Владимира Кара-Мурзы в России

Вынесенный Владимиру Кара-Мурзе в апреле 2023 года 25-летний приговор, по оценке правозащитников, является самым длительным тюремным сроком, когда-либо назначавшимся за критику президента РФ Владимира Путина и агрессивной войны России против Украины.

До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО. Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

В начале мая 42-летний Владимир Кара-Мурза, находящийся под стражей с апреля 2022 года, стал лауреатом Пулицеровской премии.