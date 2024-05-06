  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Владимир Кара-Мурза стал лауреатом Пулитцеровской премии

Александра Иванова
6 мая 2024 г.

Российский оппозиционер и публицист был удостоен престижной журналистской награды за его комментарии в газете The Washington Post о политической жизни в России.

https://p.dw.com/p/4fZ6E
Российский публицист и оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-МурзаФото: Maxim Grigoryev/TASS/dpa/picture alliance

Российский публицист и оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, приговоренный в РФ к 25 годам заключения по статьям о "госизмене", сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии, стал лауреатом Пулитцеровской премии. Об этом сообщается на сайте премии в понедельник, 6 мая.

Указывается, что Владимир Кара-Мурза был признан лучшим в номинации "Комментарий" за несколько публикаций в разделе "Мнения" в газете The Washington Post,  вышедшие с января по октябрь 2023 года. Эти комментарии посвящены войне России против Украины, оппозиционеру Алексею Навальному, возможности политических перемен в России и другим актуальным темам.

Преследование Владимира Кара-Мурзы в России

По оценке правозащитников, приговор в 25 лет, вынесенный Владимиру Кара-Мурзе в апреле 2023 года,  - "это самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся за критику Путина".

До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья и адвокаты оппозиционера заявляют, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравить его, в которых подозревают спецслужбы РФ. Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

19 апреля 2024 года правозащитный проект "Первый отдел" сообщил со ссылкой на супругу заключенного Евгению Кара-Мурзу, что ее мужа собираются против воли этапировать из Омска в Москву для участия в заседании Верховного суда в кассации на приговор. По словам Евгении Кара-Мурзы, принудительное этапирование в Москву,  которое может занять несколько месяцев, означает, что родные в ближайшее время потеряют связь с Владимиром.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.15 фото
external

Как политзаключенных из России поддерживают в Берлине

Как политзаключенных из России поддерживают в Берлине

На акцию поддержки Владимира Кара-Мурзы и других политзаключенных в Германии вышли больше ста человек. Общественное внимание - единственная возможность если не освободить, то хотя бы улучшить условия их содержания, считают собравшиеся.
Общество1 августа 2023 г.04:15 мин.
Здание Совета Европы в Страсбурге

ПАСЕ приняла три резолюции в поддержку политзаключенных в РФ и Беларуси

ПАСЕ приняла три резолюции в поддержку политзаключенных в РФ и Беларуси

"Тоталитарный режим Путина" попирает права человека и основы демократии в самой РФ и за ее пределами. Его нужно остановить с помощью ужесточения санкций и оказать поддержку оппозиции, говорится в резолюции ПАСЕ.
Политика17 апреля 2024 г.
Показать еще