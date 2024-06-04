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Илье Яшину продлили срок заключения в ШИЗО на 12 суток

Кирилл Шестаков
4 июня 2024 г.

Яшина не выпустили из ШИЗО в рамках назначенного срока, наказание ему продлили на 12 суток, сообщается в Telegram-канале политика.

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Оппозиционный российский политик Илья Яшин в зале суда
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Оппозиционный политик Илья Яшин не покинул штрафной изолятор (ШИЗО) в исправительной колонии №3 в Смоленской области в рамках срока, назначенного ему 22 мая. Яшин должен был выйти из ШИЗО 1 июня, но дисциплинарная комиссия колонии 31 мая продлила заключение политика в изоляторе на 12 суток. Об этом во вторник, 4 июня, сообщается в Telegram-канале политика.

Согласно сообщению, поводом для нового наказания Яшину стало нарушение формы одежды: выйдя из душа, он "на пару минут снял робу, чтобы переодеть майку".

За день до продления наказания Яшина обыскивал спецназ

За день до решения комиссии в колонию приехал спецназ ФСИН: "бойцы в масках и бронежилетах вывели Илью из камеры, раздели до трусов и тщательно обыскали", говорится в сообщении. На следующий день Яшину запретили встречу со священником, который приехал специально для этого из Москвы, "хотя это гарантированное законом право заключенных, и до сих пор проблем с его допуском не возникало", указывается в Telegram-канале.

В последний раз Яшина отправляли в ШИЗО 22 мая. Формальным поводом тогда стало то, что он покинул спальное место в бараке на три минуты позже команды "подъем", сообщалось в Telegram-канале политика.

Политика осудили на восемь с половиной лет

В декабре 2022 года суд в Москве приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима в связи с его комментарием в YouTube о трагических событиях в Буче, где российские войска расправились с мирными жителями. В ноябре 2023 года политика этапировали в колонию ИК-3 под Смоленском. С тех пор его неоднократно помещали в ШИЗО, а в декабре 2023 года перевели на строгие условия содержания (СУС) в колонии. 4 марта 2024 года в Telegram-канале Яшина сообщили, что оппозиционера поставили на дополнительный профилактический учет как лицо, "склонное к изучению и распространению экстремизма".

 

 

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