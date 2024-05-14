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Верховный суд РФ подтвердил приговор Владимиру Кара-Мурзе

Ольга Лебедева
14 мая 2024 г.

Высшая судебная инстанция России отклонила кассационную жалобу адвокатов российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, приговоренного к 25 годам колонии.

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Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-МурзаФото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Верховный суд РФ отказался смягчать приговор оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет лишения свободы по обвинениям в "госизмене", сотрудничестве с "нежелательной организацией" и распространении "фейков" о ВС РФ. "Приговор Московского городского суда от 17 апреля 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 31 июля 2023 года оставлены без изменений", - цитирует "Интерфакс" текст решения суда во вторник, 14 мая.

Тем самым Верховный суд отклонил кассационную жалобу адвокатов Кара-Мурзы и подтвердил вынесенный по его делу приговор.

Преследование Владимира Кара-Мурзы в России

Вынесенный Владимиру Кара-Мурзе в апреле 2023 года 25-летний приговор, по оценке правозащитников, является самым длительным тюремным сроком, когда-либо назначавшимся за критику президента РФ Владимира Путина. До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО. Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья и адвокаты оппозиционера заявляют, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравить его, в которых подозревают спецслужбы РФ. В апреле сообщалось, что Кара-Мурзу отправят по этапу в Москву.

В начале мая Владимир Кара-Мурза, находящийся под стражей с апреля 2022 года, стал лауреатом Пулицеровской премии.

 

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