Суд отклонил иск Кара-Мурзы к СК в связи с его отравлениями

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу российского политика Владимира Кара-Мурзы на бездействие Следственного комитета РФ в расследовании двух его отравлений. Судья Юрий Рахматов отказал в удовлетворении иска оппозиционера, отбывающего длительный срок в колонии, сообщает в четверг, 22 февраля, издание Sota.

Как отмечается, в ходе выступления Кара-Мурза сослался на журналистское расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel о своих отравлениях. Журналисты этих изданий установили имена сотрудников ФСБ, которые тайно сопровождали его в поездках перед обоими отравлениями.

Команды расследовательского портала Bellingcat и издания The Insider в 2021 году установили возможных исполнителей покушений на Кара-Мурзу. Это были предполагаемые сотрудники ФСБ Роман Мезенцев, Александр Самофал, Константин Кудрявцев и Валерий Сухарев. Речь шла о тех же людях, которые были задействованы в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году, отметил Кара-Мурза.

Отравления Кара-Мурзы и его преследование

В 2015 и 2017 годах Владимир Кара-Мурза оказывался в тяжелейшем состоянии в реанимации с диагнозом "токсическое воздействие неуточненного вещества". Впоследствии он неоднократно подавал заявления о преступлении - после отравлений и в феврале 2021 года, после выхода расследования Bellingcat. По словам Кара-Мурзы, "первые два раза СКР не соизволил даже ответить о принятом решении", никакого расследования проведено не было. В 2021 году политик получил сразу два ответа на его заявление. Главное следственное управление по Москве уведомило, что следственный отдел Хамовники провел проверку, по итогам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. Со своей стороны, следственный отдел Хамовники сообщил Кара-Мурзе, что его заявление туда не поступало.

В конце апреля 2022 года против Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о распространении "фейков" про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление перед членами Палаты представителей штата Аризона. По версии следствия, Кара-Мурза распространил "заведомо ложную информацию" о российских обстрелах гражданских объектов в Украине. Позднее против Кара-Мурзы были возбуждены дела о "госизмене" и "осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в РФ". Политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Владимир Кара-Мурза активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году.

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