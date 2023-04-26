Досье: Жертвы ужесточения уголовного законодательства РФ

После вторжения России в Украину уголовное законодательство в РФ сильно ужесточили. Оппозиционеры, блогеры, граждане стали получать длительные сроки за антивоенные выступления и критику российской армии. Досье DW.

25 лет колонии строгого режима - оппозиционеру и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, в том числе, за "измену родине". 9 лет колонии общего режима за распространение "фейков" о российской армии - блогеру Веронике Белоцерковской (заочно), 8,5 лет - оппозиционеру Илье Яшину, 8 лет - журналисту Александру Невзорову(заочно), 7 лет - депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову.

После начала российского вторжения в Украину уголовное законодательство РФ было ужесточено - появилась ответственность за "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ", были внесены изменения в трактовку терминов "госизмена" и "шпионаж", расширившие их применение, а также увеличены сроки наказания.

Правозащитники резко критикуют изменения законодательства, заявляя, что сейчас любое критическое высказывание о российской армии может привести к лишению свободы и что госизменой в России сейчас является то, что считает таковой ФСБ. О том, кто в России и за что именно стал жертвами последних изменений УК - досье DW.