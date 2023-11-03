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Петра Верзилова заочно приговорили в РФ к 8,5 года колонии

Александра Иванова
3 ноября 2023 г.

Основанием для вынесения приговора Петру Верзилову по статье о "фейках" о ВС РФ стали его посты о событиях в Буче, когда она была оккупирована российскими войсками.

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Экс-издатель "Медиазоны" Петр Верзилов
Экс-издатель "Медиазоны" Петр Верзилов (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Tass/A. Novoderezhkin

Петра Верзилова - экс-издателя онлайн-издания "Медиазона" и участника панк-группы Pussy Riot - Басманный суд Москвы в пятницу, 3 ноября, заочно приговорил к 8,5 года колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии. Кроме того, Верзилову запретили на четыре года делать публикации в интернете.

Как сообщает "Медиазона", основанием для осуждения Верзилова стали два его твита и два поста в соцсети Instagram "с рассказом об убийствах в Буче", когда она была оккупирована российским войскамми. По версии силовиков, в публикациях содержится посыл, "способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации", сообщили корреспонденты из зала суда.

Следствие посчитало, что, разместив в соцсетях посты о войне России против Украины, Верзилов "создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции", говорится далее в публикации.

Участие Петра Верзилова в войне на стороне Украины

Петр Верзилов покинул Россию в 2020 году после серии обысков у него и его родственников. Ранее на него завели уголовное дело в связи с неуведомлением властей РФ о наличии у него второго гражданства.

В сентябре 2021 года Минюст РФ внес Петра Верзилова, издание "Медиазона" и его главреда Сергея Смирнова в реестр "иноагентов".

В начале октября 2023 года в интервью журналисту Юрию Дудю Верзилов рассказал, что он участвует в войне на стороне Украины. После этого активист объявил, что слагает с себя полномочия издателя "Медиазоны", чтобы не давать повода сомневаться в объективности издания.

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Статья онлайн-издания "Медиазона" о приговоре его экс-издателю Петру Верзилову

Петра Верзилова заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о военных «фейках», которое завели из‑за постов про убийства в Буче
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