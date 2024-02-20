Антивоенного активиста в РФ отправили на лечение психики

Максима Лыпканя в РФ обвиняют в распространении "фейков" об армии "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти".

Антивоенный активист Максим Лыпкань, обвиняемый в России в распространении "фейков" об армии должен быть направлен на принудительное психиатрическое лечение. Такое решение принял в понедельник, 19 февраля, Одинцовский городской суд Московской области.

"Уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено в связи с его невменяемостью в момент совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). К нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - цитирует представителя суда агентство ТАСС .

Отмечается, что до вступления приговора в силу 18-летний Максим Лыпкань будет находиться в Московской областной психиатрической больнице имени В. И. Яковенко.

Дело Максима Лыпканя

Молодой человек был арестован в феврале 2023 года по уголовному делу о публичном распространении "фейков" о ВС РФ "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти". С февраля по ноябрь 2023 года он находился в московском СИЗО-2.

В апреле 2023 года Солнцевский районный суд Москвы оштрафовал активиста за "дискредитацию армии" и "организацию несогласованного митинга" на 30 000 и 50 000 рублей соответственно. В ноябре 2023 года Лыпканя по решению суда отправили в психиатрическую больницу до 23 апреля 2024 года.

Сам Лыпкань связывает происходящее с ним со сделанным им в своем Telegram-канале анонсом антивоенного митинга "Год ада" на Лубянской площади, запланированного на 24 февраля 2023 года. Московские власти отказались тогда согласовать акцию, сославшись на эпидемиологическую обстановку.

В свою очередь правозащитный проект "ОВД-Инфо" писал, что поводом для преследования Лыпканя стало его интервью "Радио Свобода", где активист рассказал о своем отношении к войне России против Украины и акциях протеста.

Принудительное психиатрическое лечение за "фейки" о ВС РФ

В середине января 2024 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с начала войны России против Украины его ведомство возбудило 273 уголовных дела за распространение "фейков" о ВС РФ.

В конце декабря 2023 года Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес жительнице города Виктории Петровой приговор, предусматривающий принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа в течение шести месяцев.

Как отмечали тогда российские СМИ, ее обвиняли, как и Максима Лыпканя позже, в публичном распространении "фейков" о российской армии "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти". Указывалось, что основанием для возбуждения уголовного дела против петербурженки стал один из ее постов о событиях в Украине в соцсети "В контакте".

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