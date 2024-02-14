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Путин подписал закон о конфискации за "фейки" об армии

Сергей Ромашенко
14 февраля 2024 г.

Закон предусматривает конфискацию имущества за ряд "преступлений против безопасности РФ". Уточняется, что конфискация возможна, если преступление совершено из корыстных побуждений или по найму.

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Президент РФ Воадимир Путин подписал закон о конфискации за фейки об армии
Президент РФ Воадимир Путин подписал закон о конфискации за фейки об армииФото: Tucker Carlson Network/REUTERS

В России вступил в силу закон о конфискации имущества за преступления против безопасности страны, в том числе за распространение "фейков" о российской армии. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован в среду, 14 февраля, на портале правовой информации.

В законе уточняется, что конфискация возможна, если соответствующие преступления совершены из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды.

Преступления против безопасности РФ

Подписанные Путиным поправки разрешают изымать в собственность государства деньги, ценности или иное имущество, полученные в результате совершения таких преступлений, как распространение "фейков" об армии РФ и "публичные призывы" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В законе отдельно прописано, что под конфискацию могут попасть деньги и имущество, которые предназначены и используются для финансирования деятельности, направленной против безопасности РФ.

Принятые поправки распространяются на осужденных по следующим статьям УК: "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов", "Незаконное пересечение государственной границы РФ", "Организация незаконной миграции", "Противоправное изменение госграницы РФ", "Неисполнение приказа", "Дезертирство", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Мародерство" и "Геноцид".

Закон не имеет обратной силы: у людей, уже осужденных по этим статьям, конфисковать имущество нельзя.

Расплывчатые формулировки

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму внесли 22 января. Авторами законопроекта выступили многие известные депутаты, в том числе Ирина Яровая, Василий Пискарев, Елена Ямпольская. Госдума приняла закон 31 января, Совет Федерации одобрил его 7 февраля.

От голосования в нижней палате парламента воздержалась фракция "Новые люди". "Размытые понятия в законопроекте и их трактовки могут вызвать злоупотребления, отъем собственности, сведение счетов. В Уголовном кодексе уже есть все необходимые меры ответственности" - объяснили решение в пресс-службе партии.

До принятия закона Уголовный кодекс РФ разрешал изымать имущество у осужденных по нескольким десяткам статей, в основном за тяжкие и особо тяжкие, а также экономические преступления.

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