Путин подписал закон о конфискации за "фейки" об армии

Закон предусматривает конфискацию имущества за ряд "преступлений против безопасности РФ". Уточняется, что конфискация возможна, если преступление совершено из корыстных побуждений или по найму.

В России вступил в силу закон о конфискации имущества за преступления против безопасности страны, в том числе за распространение "фейков" о российской армии. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован в среду, 14 февраля, на портале правовой информации .

В законе уточняется, что конфискация возможна, если соответствующие преступления совершены из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды.

Преступления против безопасности РФ

Подписанные Путиным поправки разрешают изымать в собственность государства деньги, ценности или иное имущество, полученные в результате совершения таких преступлений, как распространение "фейков" об армии РФ и "публичные призывы" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В законе отдельно прописано, что под конфискацию могут попасть деньги и имущество, которые предназначены и используются для финансирования деятельности, направленной против безопасности РФ.

Принятые поправки распространяются на осужденных по следующим статьям УК: "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов", "Незаконное пересечение государственной границы РФ", "Организация незаконной миграции", "Противоправное изменение госграницы РФ", "Неисполнение приказа", "Дезертирство", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Мародерство" и "Геноцид".

Закон не имеет обратной силы: у людей, уже осужденных по этим статьям, конфисковать имущество нельзя.

Расплывчатые формулировки

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму внесли 22 января. Авторами законопроекта выступили многие известные депутаты, в том числе Ирина Яровая, Василий Пискарев, Елена Ямпольская. Госдума приняла закон 31 января, Совет Федерации одобрил его 7 февраля.

От голосования в нижней палате парламента воздержалась фракция "Новые люди". "Размытые понятия в законопроекте и их трактовки могут вызвать злоупотребления, отъем собственности, сведение счетов. В Уголовном кодексе уже есть все необходимые меры ответственности" - объяснили решение в пресс-службе партии.

До принятия закона Уголовный кодекс РФ разрешал изымать имущество у осужденных по нескольким десяткам статей, в основном за тяжкие и особо тяжкие, а также экономические преступления.

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