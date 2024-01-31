Конфискация за "фейки" - новая репрессивная норма в РФ

В России узаконили конфискацию за "фейки" об армии и по другим политическим статьям. Имущество будут изымать в ряде уголовных дел, совершенных из "корыстных побуждений или по найму".

Госдума РФ во втором и третьем чтениях в среду, 31 января, приняла законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у фигурантов по шести уголовным статьям. Изымать планируется деньги, ценности и "иное имущество" у тех россиян, которые выступили против войны в Украине, считают юристы и правозащитники. Правда, в некоторых случаях судам еще потребуется доказать, что целью "преступления" была "корысть". Эксперты, опрошенные DW, не сомневаются: служители Фемиды в России быстро адаптируются под применение новой репрессивной нормы, но она вряд ли будет носить массовый характер.

В новый закон включили шесть политически мотивированных статей

Если в первом чтении "против" законопроекта выступили трое депутатов Госдумы - Сардана Авксентьева ("Новые люди"), Ксения Горячева ("Новые люди") и Сергей Шаргунов (КПРФ), то во втором и третьем чтениях возражений уже не было. "За" единогласно проголосовали 377 депутатов.

К длинному перечню уголовных статей (наемничество, дезертирство), по которым и раньше разрешалась конфискация имущества, добавили шесть новых. В документ включили "военные фейки" (207.3 УК РФ), публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280 УК РФ), призывы к введению санкций (284.2 УК РФ), оказании помощи в их исполнении (284.3 УК РФ), реабилитация нацизма (354.1 УК РФ).

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что конфискация будет применяться в уголовных делах, направленных "против безопасности РФ". Судя по комментариям депутатов Госдумы, под прицел хотят взять тех россиян, которые уехали из России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преследовать будут "предателей, которые из-за рубежа льют грязь на страну, солдат и офицеров", а депутат Андрей Луговой пообещал, что "они (осужденные по политическим статьям. - Ред.) подохнут за пределами страны, как последние собаки". В законопроекте отдельно прописывается возможность лишения воинских или почетных званий, государственных наград.

Юрист: закон будут применять ограничено

Конфисковать могут широкий перечень частной собственности: деньги, ценности или иное имущество, "полученное в результате совершения преступления". Это означает, что если у осужденного не получается конфисковать "орудие преступления", например, телефон или компьютер, то арест распространяют на другую собственность - машину или квартиру, объясняет бывший член Адвокатской палаты Краснодарского края, а теперь координатор проекта по отмене репрессивных законов "Санация права" Михаил Беньяш.

Он сомневается, что новый репрессивный закон массово затронет россиян, выступающих против действующей власти в России. "У большинства из них (оппозиционно настроенных россиян. - Ред.) не так много имущества, а единственное жилье запрещается конфисковывать согласно ст. 446 Гражданского процессуального кодекса", - подчеркивает Беньяш.

Впрочем, закон делает исключение. Есть случаи, когда с должников взыскивали так называемое "роскошное" единственное жилье. Стоимость недвижимости на суде определяется экспертизой, которая в политических делах, как правило, не отличается объективностью. При этом Беньяш не советует совершать "безвозмездные сделки" с жильем или другим имуществом - обвинителю в суде намного легче оспорить "добросовестность" такой сделки и добиться конфискации у нового владельца.

В этом случае следователю предстоит доказать, что новый владелец знал или "должен был знать", что это имущество получено в результате "преступных действий", говорит юрист правозащитного проекта "Первый отдел" Максим Оленичев. При этом гособвинитель может добиться ареста частной собственности, неоднократно продлевая срок на время судебных разбирательств.

Большинство следователей, считает Беньяш, вряд ли будут применять эту меру без особого указания сверху: "Зачем следователю увеличивать себе объем работ, доказывая факт корысти?"

Конфискацию, вероятно, будут применять в уголовных делах известных россиян

Авторы законопроекта не скрывают, что с помощью новой нормы намерены преследовать известных россиян, выступающих против войны в Украине. Не поддержали военное вторжение России десятки известных музыкантов, писателей, деятелей искусства и масс-медиа. В ходе рассмотрения законопроекта один из активных сторонников этой идеи депутат Султан Хамзаев предлагал досудебную блокировку активов "негодяев", которые находятся в Европе, "сдают наворованное жилье" и "поливают помоями страну". Ранее он призывал возбудить уголовные дела о "военных фейках" против актера Артура Смольянинова и музыканта Бориса Гребенщикова.

За последние два года в России возбудили 273 уголовных дела о "военных фейках", заявлял в начале этого года председатель СК Александр Бастрыкин. Среди них пока известно о двух делах, в которых суд признал факт "корысти": кейс журналистки Екатерины Фоминой, которая сделала интервью с российским ефрейтором Даниилом Фролкиным, признавшимся в мародерстве и убийстве мирного жителя во время вторжения России в Украину, а также кейсы колумбийца Альберто Энрике Хиральдо Сараю и блогера Александра Ноздринова. Впрочем, их новая мера не должна коснуться, так как закон не имеет обратной силы, уточняет Беньяш.

Смотрите также: