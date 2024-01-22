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Закон о конфискации имущества за "фейки" о ВС внесен в Думу

Александра Иванова
22 января 2024 г.

Поправки в УК РФ, предусмотренные законопроектом, позволяют изымать ценности, полученные в результате преступления по статье о "фейках" про армию.

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Госдума РФ
Фото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Проект поправок к Уголовному кодексу РФ, предусматривающих конфискацию имущества за распространение "фейков" о российской армии, был внесен на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 22 января.

Как отмечает газета "Коммерсант", инициатива вводит дополнительный квалифицирующий признак для таких составов, как распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Конфискация имущества, согласно законопроекту, также предусмотрена за призывы к введению санкций, реабилитацию нацизма, призывы к экстремистской деятельности и нарушение других статей, уточняется в публикации.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, "используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности" России, а также по решению суда лишать почетных званий.

Дела по статье о "фейках" о ВС РФ

За время войны России против Украины российские суды неоднократно выносили обвинительные приговоры по статьям о "фейках" и "дискредитации армии" в связи с распространением информации о вторжении России в Украину, которая противоречит официальной позиции Кремля. 

15 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что с момента введения в 2022 году в РФ уголовной ответственности за распространение "фейков" о российской армии его ведомство возбудило 273 уголовных дела в этой связи, 90 из них - 2023 году.

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Статья газеты "Коммерсант" о поправках в УК РФ

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Госдуму
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