Госдума приняла закон о конфискации имущества за "фейки"

Законопроект о конфискации имущества у осужденных "за фейки" принят Думой единогласно во втором и третьем чтениях. Он направлен против антивоенных россиян за границей, заявил Володин.

Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества у осужденных по статье о "фейках" о ВС РФ. Документ был принят единогласно, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента в среду, 31 января.

Спикер Думы Вячеслав Володин на заседании сообщил, что авторами законопроекта являются 395 депутатов. Он указал, что новая норма направлена против находящихся за границей россиян, которые "льют грязь" на свою страну и участвующих в войне против Украины российских военных. "Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, - лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности", - заявил он.

Ранее Володин заявлял, что имеющихся в распоряжении мер для борьбы с людьми, выступающими против действий властей РФ, недостаточно.

Документ внесен в Госдуму 22 января

Законопроект о конфискации имущества у осужденных за "фейки" о российской армии и публичные призывы к дезертирству был внесен в Госдуму 22 января. С инициативой принятия этих поправок выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы думских комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская. В правительстве данную инициативу поддержали.

В документе предусматривается включение двух статей УК РФ в перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества - статьи 207.3 о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании ВС РФ и об исполнении госорганами своих полномочий, а также статьи 280.4 о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", например, к дезертирству. Наказание в виде конфискации имущества предполагается применять в случае признания вины граждан в данных преступлениях, если они были совершены по корыстным мотивам. В первом чтении законопроект был принят 24 января.

По статьям о "фейках" и "дискредитации армии" российские суды с начала войны судят за информацию об агрессивной войне РФ против Украины, которая противоречит официальной позиции Кремля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в середине января сообщил, что с момента введения в 2022 году в РФ уголовной ответственности за распространение "фейков" о российской армии его ведомство возбудило 273 уголовных дела в этой связи, 90 из них - 2023 году.

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