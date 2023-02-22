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Фото: picture-alliance/dpa/F. Kästle
ПолитикаРоссия

"Фейки" об армии РФ: 18-летнего активиста отправили в СИЗО

Павел Мыльников
28 мин. назад

Активиста Максима Лыпканя, задержанного 21 февраля за "фейки" о российской армии, отправили на два месяца в следственный изолятор.

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Хамовнический районный суд Москвы в среду, 22 февраля, отправил выступившего против войны РФ против Украины 18-летнего активиста Максима Лыпканя в СИЗО до 20 апреля.

Накануне Следственный комитет (СК) России предъявил Лыпканю обвинение по уголовной статье о распространении "фейков" про российскую армию. Ранее в тот же день по местам прописки и жительства активиста прошли обыски. После этого юношу задержали и отвезли в управление СК по Центральному округу российской столицы.

Власти Москвы не согласовали антивоенную акцию на Лубянской площади

Сам Лыпкань связал происходящее с анонсом антивоенного митинга "Год ада" на Лубянской площади 24 февраля в своем Telegram-канале. Московские власти отказались согласовать акцию, сославшись на эпидемиологическую обстановку.

Поводом для преследования Лыпканя стало его интервью "Радио Свобода", отмечает правозащитный проект "ОВД-Инфо". В беседе с журналистами активист рассказал о своем отношении к войне России против Украины и акциях протеста.

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