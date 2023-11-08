Число сайтов - жертв военной цензуры в РФ превысило 15 000

По данным "Роскомсвободы", военная цензура ударила уже более чем по 15 тысячам сайтов и ссылок. Проект отмечает, что это лишь те сведения, которые можно отследить по реестру РКН, на деле же ситуация может быть еще хуже.

Количество сайтов и ссылок, подвергнутых в России военной цензуре, превысило 15 тысяч. Такие данные приводит в среду, 8 ноября, правозащитный проект "Роскомсвобода" по результатам собственного мониторинга реестра запрещенной информации, отмечая, что в этот список входят как небольшие СМИ, так и ресурсы с мировым именем.

"Военная цензура, начавшись в феврале 2022 года, ударила не только по тем, кто пишет о "спецоперации" с позиции, сильно отличающейся от официальной российской, но и по пиратским сайтам, IT-порталам, онлайн-магазинам, личным блогам известных людей и многим другим интернет-ресурсам", - указывает "Роскомсвобода".

Одним решением Генпрокуратуры блокировались тысячи сайтов

Начав собирать заблокированные на основании военной цензуры ресурсы в отдельную категорию с 24 февраля 2022 года, участники проекта стали замечать, что "иногда блокировалось по несколько десятков, а то и сотен сайтов в день, где основным инициатором цензуры была Генеральная прокуратура, реже - суды в регионах". При этом если суды чаще всего блокировали отдельные ссылки, то "надзорное ведомство по большей степени банило сайты целиком, часто даже по "маске" (*), то есть - со всем доменами и поддоменами". Таким образом, на основании одного решения Генпрокуратура могла заблокировать до нескольких тысяч сайтов, подчеркивает "Роскомсвобода".

При этом исследователи отмечают, что официальные цифры Роскомнадзора о заблокированных "фейках" еще гораздо выше: по данным ведомства за май 2023 года, под блокировку попало более 172 тысяч сайтов с "фейками" о войне. "Дело в том, что не все интернет-ресурсы попадают операторам связи на блокировку. Многие сайты и паблики во избежание полной блокировки стараются оперативно удалять запрещённую информацию сами, - говорится в публикации. - Поэтому нет ничего удивительного в таком разбросе данных. 15 000 - это лишь часть тех информационных материалов, которые подвергаются блокировке в России на основании военной цензуры, но действия в отношении которых мы можем отслеживать благодаря попаданию их в реестр РКН".

Смотрите также: